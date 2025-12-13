„U” Cluj, statistică incredibilă în meciurile de la Ploiești contra Petrolului! Ce spune Cristiano Bergodi

Universitatea Cluj se va deplasa la Ploiești pentru duelul cu Petrolul din această etapă a Superligii.

Cristiano Bergodi, noul antrenor de la Universitatea Cluj / Foto: captură YouTube FC Universitatea Cluj

Meciul este programat duminică, de la 15:30, în penultima rundă din 2025. După un parcurs remarcabil sub comanda lui Cristiano Bergodi, ardelenii visează din nou la calificarea în play-off.

Premizele sunt, însă, de partea gazdelor înaintea confruntării directe. Din 40 de deplasări la Ploiești, „studenții” au câștigat o singură dată contra Petrolului pe „Ilie Oană”, însă statistica nu-l sperie deloc pe tehnicianul italian.

„Suntem pregătiți, ne dorim, ca întotdeauna, să încercăm să câștigăm toate cele trei puncte, dar va fi un meci foarte greu. Din ceea ce am analizat, echipa lui Eugen Neagoe este o echipă bună, iar de când a venit el, Petrolul a luat doar patru goluri, a câștigat și a remizat cu formații bune.

A câștigat cu Argeș și cu CFR, cu FCSB a obținut un egal. De când a venit Neagoe, a așezat echipa foarte bine și e incomodă.

Statisticile sunt făcute și pentru a încerca, cel puțin o dată, să câștigi. Repet, va fi un meci dificil. Toate echipele antrenate de acest antrenor, pe care îl cunosc foarte bine, sunt greu de bătut.

Rezultatele vorbesc, pentru că în nouă meciuri au luat doar patru goluri. Fiecare echipă are anumite caracteristici tehnico-tactice, ca sistem de joc, dar eu mă gândesc în primul rând la echipa mea, să facem un joc bun, să jucăm fotbal.

Când joci bine, mai devreme sau mai târziu, oricum apar victoriile. Mă gândesc să facem un meci important, suntem pe un trend bunicel. Toți ne dorim trei puncte, chiar dacă jucăm pe un stadion foarte greu, cu suporterii lor, care sunt pătimași.

De când sunt eu aici, mi se pare că jucătorii se antrenează foarte bine, sunt profesioniști și ar fi cea mai mare greșeală să ne gândim la vacanță.

E un penultim meci, Petrolul și Farul sunt echipe bune și trebuie să încercăm să scoatem maxim, iar asta ar însemna automat trei puncte cu Petrolul, care are jucători cu experiență.

Probleme de lot nu există, în afara situațiilor în care trebuie să recuperăm 1-2 jucători. Nu avem mari probleme. Când ai un lot numeros și valoros, te gândești că orice jucător poate lipsi și nu e o problemă.

Artean, din păcate, a avut probleme și nu e recuperat pentru aceste două meciuri, din acest an. A suferit o fisură și e în recuperare”, a declarat Cristiano Bergodi la conferința de presă premergătoare partidei.

