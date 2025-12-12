Al doilea caz de lepră a fost confirmat la Cluj

Al doilea caz de lepră a fost depistat, vineri, la Cluj-Napoca.

Un al doilea caz de lepră a fost confirmat vineri la o maseuză originară din Asia, angajată la un salon SPA din Cluj-Napoca, anunță Direcția de Sănătate Publică.

Primul caz, tot la o angajată a aceluiași salon, a fost anunțat joi seara de Ministerul Sănătății prin intermediul unui mesaj publicat pe Facebook.

Sunt primele două cazuri de lepră diagnosticate în România din 1981 încoace. Alte două persoane sunt suspecte de boală, fiind „în curs de evaluare clinică și microbiologică”.

„În data de 11 decembrie 2025 a fost confirmat un caz de lepră (boala Hansen), și astăzi, 12 decembrie 2025, a fost confirmat al doilea caz de lepră, și alte două cazuri sunt în curs de evaluare clinică și microbiologică, în baza leziunilor cutanate și a criteriilor epidemiologice”, a anunțat vineri DSP Cluj.

Atât cele două paciente diagnosticate, cât și cele două care au suspiciune de boală, sunt de sex feminin, originare din Asia, fiind angajate ca maseuze la un salon SPA.

Primele două paciente, în vârstă de 21 și 25 de ani, s-au prezentat la Spitalul Județean din Cluj pe 26 noiembrie.

„Acestea au fost supuse investigațiilor medicale specifice pe baza cărora au fost confirmate cele două cazuri, iar celelalte două cazuri sunt în monitorizare clinică și epidemiologică. Pentru czurile confirmate a fost început tratamentul specific OMS pentru lepră. În conformitate cu protocoalele internaționale, după inițierea tratamentului, riscul de transmitere scade până la dispariție”, mai precizează reprezentanții DSP Cluj.

Măsuri pentru limitarea riscului epidemiologic

Pentru limitarea riscului epidemiologic, DSP Cluj anunță a extins ancheta epidemiologică.

Astfel, au fost luate o serie de măsuri, precum:

*suspendarea activității salonului până la finalizarea anchetei epidemiologice;

*dezinfecție cu ozon în toate spațiile utilizate în cadrul salonului;

*verificarea vestiarelor și a spațiilor de depozitare individuală;

*intensificarea procedurilor de igienizare cu biocide avizate;

*programarea angajaților la control medical la medicul de medicina muncii;

*extinderea anchetei epidemiologice;

*intensificarea supravegherii epidemiologice;

*monitorizarea clinică a cazurilor și suspecților;

*extinderea testării contacților;

*evaluarea condițiilor de muncă și locuire ale angajaților străini.

„Riscul pentru populația generală rămâne scăzut, iar situația este gestionată cu maximă responsabilitate”, transmite DSP Cluj.

Primele informații despre cazurile de lepră din Cluj au fost anunțate joi seara, printr-un mesaj publicat pe Facebook de Ministerul Sănătății.

La nivel european, cazurile sunt sporadice, majoritatea la persoane care provin din zone endemice din Asia, Africa sau America Latină.

