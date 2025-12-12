Un nou protest împotriva abuzurilor din justiție, la Cluj: „Ce se întâmplă în justiție ne afectează pe toți”.

Protestele pentru independența justiției și eliminarea abuzurilor din sistem continuă la Cluj.

Clujenii protestează în stradă pentru justiție|Foto: Roxana Ciobanu - monitorulcj.ro

Clujenii protestează, vineri, pentru a treia seară consecutiv, împotriva abuzurilor din justiție, în urma dezvălurilor făcute de jurnaliștii de la Recorder.

„Independența justiției este pusă în pericol, având consecințe nefaste asupra democrației române”, spun organizatorii protestului|Foto: Roxana Ciobanu - monitorulcj.ro

Joi seara, peste 1.000 de oameni au protestat în fața Tribunalului Cluj împotriva „justiției capturate”.

Organizatorii arată că protestul reprezintă un răspuns la „corupția care a pus stăpânire pe sistemul judiciar”.

Un nou protest împotriva abuzurilor din justiție, la Cluj|Foto: Eliza Lucaciu - monitorulcj.ro

Aceștia semnalează că situația este „intolerabilă” și că este momentul ca atât politicienii care spun că susțin statul de drept, cât și oamenii onești din sistemul judiciar să ia măsuri.

„Pe data de 12 decembrie (vineri), ora 19:00 mergem să protestăm împotriva abuzurilor din justiție.

Documentarul Recorder a arătat cum corupția pus stăpânire pe Justiție. Iar politicienii care au votat Legile justiției au făcut posibil acest lucru. Este timpul să le spunem că situația a devenit intolerabilă și că a venit momentul ca politicienii care susțin că vor un stat de drept, dar șj oamenii onești din Justiție să remedieze lucrurile.

Ce se întâmplă în Justiție ne afectează pe toți. Așa cum și corupția ne afectează viața în fiecare zi”, se arată în mesajul publicat de „Corupția ucide” pe pagina de Facebook.

Protestatrii cer eliminarea corupției din sistem și o justiție independentă|Foto: Roxana Ciobanu - monitorulcj.ro

Revendicările anunțate includ revocarea Liei Savonea, demiterea conducerii DNA și a lui Cătălin Predoiu, revizuirea competențelor CSM, precum și modificări legislative pentru eliminarea portițelor care permit amânarea proceselor penale până la prescripție.

Manifestanții, solidari cu judecătorii Moroșanu și Beșu

În cadrul protestului de joi seara, manifestanții s-au solidarizat cu gestul judecătoarei Raluca Moroșanu, care a confirmat în conferința de organizată de Curtea de Apel București informațiile publicate de Recorder.

Clujenii, în stradă pentru o justiție independentă: „Vrem dreptate”|Foto: Roxana Ciobanu - monitorulcj.ro

Magistratul Raluca Moroșanu a spus că mărturia colegului său, judecătorul Laurențiu Beșu, este autentică.

„Sunt judecător la secția 1 penală cu 26 de ani de magistratură. Am venit aici ca să îl susțin pe colegul Laurențiu Beșu și să spun că tot ce a declarat este adevărat.

Dacă va fi contrazis este o minciună. Conducerea nu ne ajută de nici un fel. Suntem terorizați pur și simplu cu acțiuni disciplinare. O situație toxică și încordată. Nu am fost nici ofițer acoperit, nici la doi și un sfert, am fost toată viața magistrat”, a declarat, joi, judecătoarea Raluca Moroșanu în cadrul conferinței CAB.

Documentar exploziv despre starea Justiției din România

Foști și actuali magistrați vorbesc în cadrul documentarului Recorder.ro despre presiuni mari asupra sistemului de justiție, care fac ca dosare mari de corupție să fie amânate până la prescrierea faptelor sau despre judecători mutați de la o instanță la alta, pentru a nu mai judeca anumite dosare.

„Independența justiției, independența noastră”, „Recorder a arătat adevăraul, cerem schimbare”, „Eror 404, justice not found”, „Nu mai tăceți, vrem stat de drept”, „Nicușor, nu mai sta, apără justiția”, „Justiție, nu prescripție”, „Savonea, nu uita, legea nu este a ta” - mesajele scandate de protestatari|Foto: Eliza Lucaciu - monitorulcj.ro

În anchetă, judecătorul Laurențiu Beșu, de la tribunalul București, a oferit o serie de informații importante, pe care Curtea de Apel București le-a catalogat ca fiind „denigratoare” şi fără acoperire”.

În Cluj-Napoca, dar și în Capitală au fost organizate miercuri și joi manifestații pentru o justiție independentă, sute de persoane scandând lozincile: „Vrem dreptate, nu imunitate”, „Magistrati independenti, nu obedienți”, „Justiție, nu mafie”, „Integritate, nu complicitate”, „Legea este pentru toți, fără milă pentru hoți” etc.

