Peste 5000 de elevi din județul Cluj vor susține, începând de luni, simularea județeană a Examenului Național de Bacalaureat 2026

Simularea examenului național de Bacalaureat începe luni, 15 decembrie 2025, cu proba la limba și literatura română. Marți, 16 decembrie 2025, va avea loc proba obligatorie a profilului, la disciplinele matematică sau istorie, urmată de proba la alegere a profilului și a specializării.

Foto: Depositphotos.com

Joi, 18 decembrie 2025, elevii claselor a XII-a/a XIII-a, care studiază în limba minorităților naționale vor susține proba scrisă la limba și literatura maternă.

Simularea probelor scrise în cadrul examenului național de Bacalaureat 2026, pentru cei 5. 067 elevi se desfășoară în 65 de unități de învățământ preuniversitar din județul Cluj, dintre care 3.380 de elevi provin din unități de învățământ preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca.

Evaluarea lucrărilor se realizează la nivelul unității școlare de proveniență a elevilor, iar rezultatele vor fi comunicate în 20 ianuarie 2026.

În conformitate cu legislația în vigoare, comunicată unităților de învățământ preuniversitar, rezultatele obținute la simularea județeană a examenului național de Bacalaureat 2026 nu se contestă nu vor fi publice și nu vor fi afișate.

La solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui, notele pot fi trecute în catalog. Probele încep la ora 9:00, iar accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30. Elevii vor fi așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică, pe unitate școlară.

Timpul alocat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Toate sălile de clasă în care se vor susține probele scrise din cadrul simulării județene a examenului național de Bacalaureat 2026 sunt dotate cu sisteme de supraveghere video și audio.

Pentru rezolvarea subiectelor, elevii claselor a XII-a/a XIII-a vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor vor utiliza numai creion negru.

Subiectele sunt elaborate la nivelul județului Cluj, potrivit conținuturilor şi competențelor asociate programelor de examen, valabile pentru examenul național de Bacalaureat 2026, aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.

„Simularea județeană a examenelor naționale, fie că vorbim de bacalaureat sau de evaluarea națională, este foarte importantă pentru ca elevii să se acomodeze cu condițiile de desfășurare a examenului propriu-zis, cu structura subiectelor, cu completarea datelor pe foile tipizate de examen, cu încadrarea în timpul de lucru aferent probelor de examen.

Consider că este binevenită această simulare județeană a examenelor, care oferă elevilor posibilitatea de a participa la o evaluare standardizată pentru întreg județul Cluj, înaintea simulării la nivel național organizată de Ministeru Educației și Cercetării, asigurându-se astfel un feed-back obiectiv cu privire la nivelul competențelor și a cunoștințelor pe care elevii le dețin.

Acest feed-back va permite cadrelor didactice optimizarea și reglarea demersului pentru perioada următoare și mai ales elaborarea unui set de măsuri specifice pentru îmbunătățirea nivelului de pregătire a elevilor până la data desfășurării examenelor, corelat cu nevoile de învățare ale elevilor la acest moment” a declarat doamna Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

