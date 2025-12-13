Temperaturile au scăzut, vremea rămâne instabilă. Cum va fi vremea astăzi, 13 decembrie?

Temperaturile sunt în scădere la Cluj, acolo unde sâmbătă minima va fi de doar un grad.

Foto: monitorulcj.ro

Se răcește vremea la Cluj. Temperaturile preconizate de meteorologi sâmbătă sunt mai mici decât cele indicate vineri, semn că iarna începe să își facă simțită prezența.

Maxima zilei va fi de 4 grade Celsius, aproape de ora 14:00, în timp ce minima va fi înregistrată la ora 09:00, când este estimat un grad Celsius.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: