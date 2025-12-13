  • Flux RSS
Actualitate

Temperaturile au scăzut, vremea rămâne instabilă. Cum va fi vremea astăzi, 13 decembrie?

Temperaturile sunt în scădere la Cluj, acolo unde sâmbătă minima va fi de doar un grad.

Foto: monitorulcj.ro

 

 


 

Se răcește vremea la Cluj. Temperaturile preconizate de meteorologi sâmbătă sunt mai mici decât cele indicate vineri, semn că iarna începe să își facă simțită prezența.


 

Maxima zilei va fi de 4 grade Celsius, aproape de ora 14:00, în timp ce minima va fi înregistrată la ora 09:00, când este estimat un grad Celsius.


