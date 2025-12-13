Vladislav Blănuță poate reveni în Superligă! Echipa care a pus ochii pe fostul atacant de la „U” Cluj

Vladislav Blănuță (23 de ani) a impresionat în sezonul trecut, atunci când a fost împrumutat de FCU Craiova 1948 la Universitatea Cluj.

Blănuță a marcat 12 goluri în sezonul trecut pentru „U” Cluj | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Vladislav Blănuță a evoluat în sezonul trecut în tricoul celor de la „U” Cluj. A fost cedat în Ardeal sub formă de împrumut la scurt timp după ce oltenii au retrogradat în eșalonul secund.

Sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău, atacantul a impresionat: 12 goluri și 4 pase decisive în 37 de meciuri, iar alături de „studenți” a reușit două performanță în premieră pentru club: calificarea în play-off-ul Superligii și prima participare în cupele europene după 53 de ani.

Atacantul nu a mai continuat la Cluj și în acest sezon. A rămas, în primă fază, sub contract cu oltenii, apoi a fost vândut de Adrian Mititelu celor de la Dinamo Kiev pentru aproape 2 milioane de euro.

Jucătorul nu s-a acomodat în campionatul Ucrainei, a intrat în conflict cu suporterii echipei după ce a redistribuit în mediul online postări cu conotaxie pro-rusă, astfel că plecarea sa de la Kiev pare doar o chestiune de timp până se va realiza.

În acest sens, există posibilitatea ca atacantul să revină în Superligă. Conform celor de la GSP, Blănuță ar fi reintrat pe radarul celor de la Dinamo, club care l-a mai dorit și în vară, însă mutarea a căzut.

