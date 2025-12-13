Daniel Pancu, exuberant după victoria CFR-ului: „Lucrurile au mers ca în viață! Am impus niște reguli”

CFR Cluj a câștigat fără mari probleme meciul cu Csikszereda, scor 3-1, la primul meci pentru Daniel Pancu ca antrenor principal cu acte în regulă.

Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Jucătorii antrenați de fostul rapidist au deschis scorul în minutul 6, prin Andrei Cordea. Mijlocașul a înscris cu un șut de la marginea careului care l-a surprins pe Pap.

Tot el a majorat diferența în debutul actului secund, când a scăpat singur cu goalkeeperul oaspeților.

Csikszereda a redus din diferență prin Bodo, în minutul 72, însă ultimul cuvânt al partidei i-a aparținut tot lui Cordea.

Fotbalistul transferat vara trecută de la Al-Taee a înschis tabela în prelungirile partidei, când a transformat lovitura de pedeapsă obținută de Lorenzo Biliboc.

A fost al treilea succes al CFR-ului sub comanda lui Daniel Pancu. Aflat la primul meci în calitate de antrenor principal, tehnicianul a comentat prestația elevilor săi la conferința de presă de la finalul partidei, unde a dezvăluit și câteva detalii din spatele modului în care lucrează la formația din Gruia.

„Lucrurile au mers perfect până la un moment dat, după care, ca și în viață, un lucru foarte greu de câștigat și ușor de pierdut este încrederea. Pierdem încrederea, ei au curaj, iar apoi avem o perioadă de 20 de minute în care nu mai punem probleme, niciun fault nu mai puteam obține.

Anderson Ceara este un jucător foarte interesant, l-am mai văzut și cred că ar putea juca la un nivel mai ridicat. În 15 etape avem două victorii, deja cu mine aici sunt trei. Păcat că Louis și Matei Ilie vor fi suspendați la Botoșani. Încercăm să câștigăm toate meciurile. Noi visăm, iar în ianuarie vom vedea ce se va întâmpla.

Știți care e problema când ai multe puncte de recuperat? Joci toate meciurile sub presiunea rezultatului, iar presiunea nu ajută cu nimic. Am avut o idee într-un colț al minții, să încerc un sistem 5-3-2, glumeam cu Cordea, dacă mențineam sistemul, nu mai marca. Are deja 6 goluri în cinci meciuri, este într-o formă foarte bună și rar ratează.

Colegii săi au nevoie de mai multe situații pentru a marca, dar el nu ratează. Nu ușor de gestionat un lot. Avem un lot de jucători de aceeași valoare și toți își doresc să câștige.

Am impus niște reguli și nu am avut probleme, poate cu excepția unuia-doi jucători la antrenamente, dar în rest totul a decurs bine”, a spus Daniel Pancu, la Prima Sport.

