Situație critică la CFR! Iuliu Mureșan a făcut anunțul: „Într-adevăr, sunt mari probleme!”

Pe lângă partea sportivă, acolo unde se confruntă cu o situație nemaiîntâlnită, CFR Cluj are probleme și la capitolul financiar.

Iuliu Mureșan, noul președinte de la CFR Cluj | Foto: captură YouTube CFR 1907 Cluj

Președintele clubului, Iuliu Mureșan, a făcut noi precizări despre situația economică a echipei după victoria cu Csikszereda, scor 3-1.

Oficialul CFR-ului spune că problemele financiare ale clubului sunt, într-adevăr, mari, dar că ele vor fi rezolvate odată cu vânzarea celor mai importanți jucători din lot.

„Sunt într-adevăr mari probleme financiare. Clubul nu stă prea bine la acest capitol și din păcate soluția este vânzarea de jucători. Suntem într-o situație complicată, dar eu sper ca Louis Munteanu să se transfere la alt club și să profităm de acest lucru și să rezolvăm problemele.

Cu siguranță nu îl vom da la o sumă mică pe Louis Munteanu. Vor fi milioane de euro, dar cu siguranță nu vor fi 18 milioane de euro.

Eu sper să fie măcar o sumă de 7-8 milioane de euro. Important e să fie dorit de un club pe suma asta și el să fie de acord să plece la acea echipă”, a declarat Iuliu Mureșan pentru Digi Sport.

Duelul contra echipei antrenate de Robert Ilyes a fost ultimul pentru CFR pe teren propriu în acest sezon.

În ultima etapă, fosta campioană va da piept cu FC Botoșani, revelația acestui sezon și ocupanta locului secund în Superligă.

