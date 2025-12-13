O laureată a Premiului Nobel a fost arestată!

Forțele de securitate iraniene au arestat-o ''cu violență'' vineri pe laureata premiului Nobel pentru pace în 2023, Narges Mohammadi, în timpul unei ceremonii în memoria unui avocat decedat, au anunțat comitetul său de sprijin și familia sa.

Foto: Nobel Prize Facebook

Comitetul Nobel norvegian a condamnat ceea ce a numit o arestare „brutală” și a cerut eliberarea lui Narges Mohammadi.

Potrivit unui mesaj publicat pe platforma X de Fundația Narges Mohammadi, femeia a fost arestată violent de către forțele de securitate și poliție în timpul unui eveniment de omagiere a lui Khosrow Alikordi, un avocat decedat săptămâna trecută, în orașul Mashad, din estul Iranului.

În vârstă de 53 de ani, Narges Mohammadi a fost recompensată cu Nobelul pentru pace în 2023 pentru „lupta sa contra oprimării femeilor în Iran și pentru promovarea drepturilor omului și a libertății pentru toți”. Din decembrie anul trecut ea se afla în libertate provizorie, din motive de sănătate.

Alte cel puțin opt persoane au fost arestate împreună cu Narges Mohammadi, dintre care o celebră activistă, Sepideh Gholian, alături de care laureata Nobel fusese în detenție în trecut.

Agenția de presă iraniană Mehr, care l-a citat pe guvernatorul de Mashad, Hassan Hosseini, a anunțat arestarea mai multor ''militanți politici''.

Ei au fost plasați în arest „pentru că au scandat sloganuri contrare normelor”, în timp ce „ceremonia urma să se deruleze în calm”, fără a menționa în special numele lui Narges Mohammadi.

