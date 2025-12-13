Un turist este grav rănit după ce a căzut în Munții Făgăraș!

Un turist a fost grav rănit, sâmbătă, după ce a alunecat pe un jgheab situat între Vârful Netedu și Valea Văiuga din Munții Făgăraș, pentru recuperarea acestuia intervenind salvamontiști din Sibiu și Argeș.

Foto: Consiliul Județean Cluj

Reprezentanţii Salvamont Sibiu au anunţat că intervin, alături de salvamontiştii argeşeni, pentru recuperarea unui turist căzut între Vârful Netedu şi Valea Văiuga.

„Turistul se afla împreună cu un coleg de tură, s-a dezechilibrat şi a alunecat pe un jgheab. În urma căderii, acesta a suferit leziuni la nivelul capului şi al coloanei cervicale.

O echipă de prim răspuns din cadrul Salvamont Sibiu a acordat primul ajutor medical, iar în prezent, împreună cu colegii de la Salvamont Argeș, se desfășoară operațiunea de transport a victimei în siguranță.

Victima are 56 ani și cetățenie română”, a transmis Salvamont Sibiu pe Facebook.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: