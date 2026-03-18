Cum arată spațiul modernizat de la Liceul „Dumitru Tăuțan” din Florești: o insulă de verdeață, amenajată în interior. Primarul Bogdan Pivariu: „Aici își vor desfășura activitatea 9 clase noi”.

Lucrările la noul corp de clădire a liceului „Dumitru Tăuțan” din Florești avansează: amenajarea interioară a fost finalizată, iar elevii vor avea parte de un spațiu verde la interior, ecosistem ce contribuie la un mediu mai sănătos și mai prietenos pentru învățare.

Foto: Bogdan Pivariu - Facebook

Lucrările pentru extinderea și modernizarea Liceului „Dumitru Tăuțan” din Florești sunt pe ultima sută de metri.

Foto: Bogdan Pivariu - Facebook

Noua infrastructură educațională va dispune de săli de clasă la standarde actuale, spații mari, luminoase și aerisite, gândite pentru un proces educațional de calitate

Cum arată spațiul modernizat de la Liceul „Dumitru Tăuțan” din Florești: 9 săli de clase noi și un ecosistem verde în interior. Bogdan Pivariu: „Lucrările vor continua”.|Foto: Bogdan Pivariu - Facebook

Cum arată spațiul modernizat de la Liceul „Dumitru Tăuțan” din Florești: o insulă de verdeață, amenajată în interior. Primarul Bogdan Pivariu: „Aici își vor desfășura activitatea 9 clase noi”.

Miercuri, primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, a efectuat o vizită la clădirea corpului modernizat din zona Liceului „Dumitru Tăuțan”.

Lucrările pentru extinderea și modernizarea Liceului „Dumitru Tăuțan” din Florești sunt pe ultima sută de metri.|Foto: Bogdan Pivariu - Facebook

Potrivit imaginilor publicate de edil, lucrările de amenajare interioară au fost încheiate, iar proiectul de modernizare va continua cu lucrări la exterior.

Noul spațiu educațional dispune de o insulă de verdeață amenajată la interior, un ecosistem care aduce natura mai aproape de copii

„Amenajarea interioară a fost finalizată, iar aici își vor desfășura activitatea 9 clase noi.

Vorbim despre o clădire modernă, cu săli de clasă la standarde actuale, spații mari, luminoase și aerisite, gândite pentru un proces educațional de calitate.

Un element special este atriumul deschis din mijloc, unde am amenajat o insulă de verdeață. Un mic ecosistem interior care aduce natura mai aproape de copii și contribuie la un mediu mai sănătos și mai prietenos pentru învățare.

Lucrările vor continua și la exterior, pentru a aduce întregul ansamblu la standardele pe care ni le dorim pentru educația din Florești”, a anunțat primarul Bogdan Pivariu prin intermediul unui mesaj video publicat pe pagina de Facebook.

Condiții moderne de studiu pentru copiii din Florești

Contractul de execuție pentru extinderea și modernizarea Liceului „Dumitru Tăuțan” din Florești a fost semnat în iulie 2025.

Proiectul, în valoare de 22,8 milioane de lei, beneficiază de fonduri nerambursabile prin programul „Școala Verde” și va contribui la creșterea numărului de locuri în școli și la modernizarea condițiilor de învățare

Lucrările din cadrul proiectului includ extinderea aripii estice a clădirii existente, creșterea capacității și realizarea unui laborator modern.

De asemenea, clădirea liceului va beneficia de panouri fotovoltaice pentru independență energetică, construcția unei sere didactice și dotări cu tehnologie educațională de ultimă generație.

O altă investiție importantă în plan educațional și care vizează execuția lucrărilor noua școală din Florești, finanțată din fonduri europene, avansează în teren, iar realizarea proiectului va reduce din presiunea existentă pe sistemul educațional din comună.

