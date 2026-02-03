Florești, magnet pentru fonduri nerambursabile. Primarul Pivariu: „Pentru fiecare leu din impozite, administrația a atras încă 3 din fonduri nerambursabile”

Primarul Floreștiului, Bogdan Pivariu a spus că pentru fiecare 1 leu plătit de floreșteni sub formă de taxe și impozite, administrația a atras încă 3 lei din fonduri nerambursabile.

Administrația din Florești, model de bune practici |Foto: Facebook, Bogdan Pivariu

Edilul celei mai mari comune din România a participat astăzi, 3 februarie 2026, la un eveniment organizat de ADR Nord-Vest, alături de o delegație din Republica Moldova, formată din primari ai zonei metropolitane Chișinău și conducerea ADR Chișinău.

Administrația din Florești, model de bune practici la atragerea de fonduri nerambursabile

În cadrul întâlnirii, Bogdan Pivariu a prezentat modelul de dezvoltare al Floreștiului și experiența administrației în atragerea fondurilor nerambursabile.

„Un indicator spune totul despre performanța noastră: pentru fiecare 1 leu plătit de floreșteni sub formă de taxe și impozite, administrația a atras încă 3 lei din fonduri nerambursabile”, a transmis Bogadan Pivariu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Primarul a mai transmis că este bucuros că Florești este considerat un model de bune practici și că rezultatele administrației sunt apreciate la nivel regional.

