Lucrările de extindere, aproape finalizate la Liceul „Dumitru Tăuțan” din Florești. Primarul Bogdan Pivariu: „Curând, copiii vor învăța în noi săli de clasă”.

Primarul Floreștiului, Bogdan Pivariu a vizitat șantierul de la Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” din comună, acolo unde lucrările de extindere sunt aproape de final.

Extinderea Liceului „Dumitru Tăuțan” din Florești este aproape gata | Foto: Facebook - Bogdan Pivariu

Primarul Pivariu a vizitat noua clădire, care va aduce 9 clase în plus pentru Liceul „Dumitru Tăuțan” din Florești.

Când vor fi gata lucrările la Liceul „Dumitru Tăuțan” din Florești?

„Sunt pe șantierul noii cladiri a din zona Liceului «Dumitru Tăuțan». Aici vom avea 9 clase în plus. Odată cu finalizarea acestui proiect, în următoarele săptămâni, copiii vor putea învăța în noile săli de clasă”, a spus Bogdan Pivariu, într-un clip video publicat vineri, 6 martie 2026 pe pagina sa de Facebook.

Edilul a mai precizaat că, în acest moment, elevii fac un sacrificiu pentru a asigura frontul de lucru necesar finalizării lucrărilor de extindere.

„Vreau să vă asigur că acest efort va fi răsplătit prin condiții moderne, sigure și performante de învățare”, a conchis Bogdan Pivariu.

Liceul „Dumitru Tăuțan”, investiție din bani europeni pentru un spațiu educațional modern

Contractul de execuție pentru extinderea și modernizarea Liceului „Dumitru Tăuțan” din Florești a fost semnat în iulie 2025.

Liceul „Dumitru Tăuțan”, investiție din bani europeni pentru un spațiu educațional modern| Foto: imagine randare proiect

Proiectul, în valoare de 22,8 milioane de lei, beneficiază de fonduri nerambursabile prin programul „Școala Verde” și va contribui la creșterea numărului de locuri în școli și la modernizarea condițiilor de învățare

Lucrările din cadrul proiectului includ extinderea aripii estice a clădirii existente, creșterea capacității și realizarea unui laborator modern.

De asemenea, clădirea liceului va beneficia de panouri fotovoltaice pentru independență energetică, construcția unei sere didactice și dotări cu tehnologie educațională de ultimă generație.

Recent, părinții de la Liceul „Dumitru Tăuțan” au transmis Consiliului Local și Primăriei Comunei Florești o solicitare oficială privind includerea, în bugetul local pentru anul 2026, a demersurilor necesare înființării unei biblioteci publice moderne, cu acces gratuit pentru toți locuitorii.

