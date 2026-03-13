Primarul Bogdan Pivariu, vizită pe șantierul noii școli din Florești: „Un proiect esențial pentru viitorul educațional al comunei”

Lucrările la noua școală din Florești, finanțată din fonduri europene, avansează în teren, iar realizarea proiectului va reduce din presiunea existentă pe sistemul educațional din comună. „Urmărim fiecare etapă din procesul de execuție”, spune primarul Bogdan Pivariu.

Foto: Bogdan Pivariu - Facebook

Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, a efectuat o vizită în teren pe șantierul noii școli realizate pe strada Cătanelor.

„Acest proiect este unul esențial pentru viitorul educațional al Floreștiului", a declarat Bogdan Pivariu.

Lucrările la noul proiect educațional au debutat în august 2025.

După finalizarea investiției – termen final estimat pentru 2027 – în noul spațiu educațional vor învăța aproximativ 1.000 de elevi într-un singur schimb.

„Acest proiect este unul esențial pentru viitorul educațional al Floreștiului.

Școala este deja în lucru și avansează conform planului, iar lucrările sunt estimate a fi finalizare în 2027”, a transmis primarul Floreștiului, Bogdan Pivariu, în urma vizitei efectuate în teren.

De altfel, Pivariu a declarat că, în conformitate cu așteptările părinților, școala de pe strada Cătanelor va reduce din presiunea de pe sistemul educațional al comunei. Iar evoluția lucrărilor în teren va fi urmărită constant pentru buna desfășurare a proiectului:

„Știu că presiunea pe sistemul educațional din Florești este mare, iar așteptările părinților sunt pe măsură. De aceea tratăm cu maximă seriozitate acest proiect și urmărim fiecare etapă din procesul de execuție”, a adăugat Bogdan Pivariu în mesajul video publicat pe pagina de Facebook.

Școala generală din Florești va dispune de 36 de săli de clasă, 4 laboratoare moderne, bibliotecă, sală multifunctională și spații destinate activitătilor educative și de recreere.

Investiția totală este de 54.3 milioane de lei, iar din această sumă 23,8 milioane de lei sunt bani europeni.

Proiectul, finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, urmăreste să răspundă cererii tot mai mari pentru servicii educaționale moderne și de calitate.

O altă investiție importantă în plan educațional – extinderea și modernizarea Liceului „Dumitru Tăuțan” din Florești, se află pe ultima sută de metri, conform anunțului făcut recent de primarul comunei, Bogdan Pivariu.

