Floreștiul are nevoie de o bibliotecă publică: Părinții de la Liceul „Dumitru Tăuțan” cer includerea proiectului în bugetul local pe 2026

O bibliotecă publică în Florești, care ar funcționa ca un veritabil centru educațional și comunitar, poate contribui la creșterea performanței școlare și la reducerea inegalităților de acces la educație. Părinții de la Liceul „Dumitru Tăuțan” cer includerea proiectului în bugetul local pe 2026.

Asociația de Părinți alături de Consiliul Reprezentativ al Părinților „Dumitru Tăutan” Florești au transmis Consiliului Local și Primăriei Comunei Florești o solicitare oficială privind includerea, în bugetul local pentru anul 2026, a demersurilor necesare înființării unei biblioteci publice moderne, cu acces gratuit pentru toți locuitorii.

Florești este astăzi cea mai mare comună din România, cu o populație de ordinul zecilor de mii de locuitori și cu un număr în continuă creștere de copii, elevi și tineri. Cu toate acestea, comunitatea nu dispune în prezent de un serviciu public esențial – o bibliotecă publică funcțională.

Reprezentanții părinților semnalează că absența unui spațiu dedicat lecturii, studiului individual și activităților educaționale reprezintă un deficit major de infrastructură educațională și culturală.

„O bibliotecă publică ar reprezenta nu doar un spațiu de lectură, ci un veritabil centru educațional și comunitar, care să includă: săli de lectură și studiu, zone dedicate copiilor și adolescenților, activități educative și culturale, ateliere și cluburi de lectură, acces la resurse digitale și informaționale”, potrivit inițiativei lansate de părinți, remise monitorulcj.ro

Reprezentanții părinților arată că un astfel de proiect ar contribui direct la creșterea performanței școlare, la reducerea inegalităților de acces la educație și la consolidarea vieții culturale locale.

În acest sens, asociația de părinți solicită autorităților locale alocarea resurselor financiare necesare și inițierea de urgență a procedurilor administrative pentru demararea acestui obiectiv de interes public, prin includerea proiectului în bugetul local pe anul 2026.

