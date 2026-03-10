Lucrări pe ultima sută de metri la Liceul „Dumitru Tăuțan” din Florești: Primarul Bogdan Pivariu: „Vom avea o școală mai mare și mai modernă”.

A mai rămas puțin până la finalizarea lucrărilor de la Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” din Florești.

Lucrările de la Liceul „Dumitru Tăuțan” din Florești sunt pe ultima sută de metri | Foto: Captură video Facebook - Bogdan Pivariu

Pe lângă extindere, unitatea de învățământ din cea mai mare comună din România, va fi renovata și reabilitată energetic.

„Mă aflu în zona de șantier a Liceului «Dumitru Tăuțan». Pe lângă lucrările de extindere, care presupun noi spații de învățare pentru elevi, liceul este supus unui proiect de eficientizare energetică”, a spus Bogdan Pivariu, marți, 10 martie 2026, într-un clip video publicat pe pagina lui de Facebook.

Edilul a spus că știe că perioada lucrărlor nu este una ușoară și că presupune adaptare și răbdare.

„Vă asigur că acest efort temporar (elevi în trei schimburi până la finalizarea lucrărilor - n. red.) va fi răsplătit printr-o școală mai bine pregătită pentru viitor, mai mare, modernă, sustenabnilă și orientată spre performanță”, a mai spus Bogdan Pivariu.

Reamintim faptul că, primarul comunei Florești a anunțat vineri, 6 martie 2026, că în câteva săptămâni, odată cu finalizarea lucrărilor la Liceul „Dumitru Tăuțan”, elevii vor putea învăța în noile săli de clasă.

Până la finalizarea proiectului de extindere și modernizare a școlii, elevii merg temporar în trei schimburi, iar durata orelor este redusă la 45 de minute și pauza este de 5 minute.

Liceul „Dumitru Tăuțan”, investiție din bani europeni pentru un spațiu educațional modern

Contractul de execuție pentru extinderea și modernizarea Liceului „Dumitru Tăuțan” din Florești a fost semnat în iulie 2025.

Liceul „Dumitru Tăuțan”, investiție din bani europeni pentru un spațiu educațional modern| Foto: imagine randare proiect

Proiectul, în valoare de 22,8 milioane de lei, beneficiază de fonduri nerambursabile prin programul „Școala Verde” și va contribui la creșterea numărului de locuri în școli și la modernizarea condițiilor de învățare

Lucrările din cadrul proiectului includ extinderea aripii estice a clădirii existente, creșterea capacității și realizarea unui laborator modern.

De asemenea, clădirea liceului va beneficia de panouri fotovoltaice pentru independență energetică, construcția unei sere didactice și dotări cu tehnologie educațională de ultimă generație.

Recent, părinții de la Liceul „Dumitru Tăuțan” au transmis Consiliului Local și Primăriei Comunei Florești o solicitare oficială privind includerea, în bugetul local pentru anul 2026, a demersurilor necesare înființării unei biblioteci publice moderne, cu acces gratuit pentru toți locuitorii.

