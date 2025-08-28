Au început lucrările la școala de 55 de milioane de lei din Florești. Primarul Pivariu: „Va fi una dintre cele mai moderne din România.”

Floreștiul va avea o școală de peste 55 de milioane de lei unde vor învăța aproximativ 1.000 de elevi.

Start lucrări la școala de 55 de mil. euro din Florești | Foto: Captură video Facebook, Bogdan Pivariu

Primarul Floreștiului, Bogdan Pivariu, a anunțat startul lucrărilor la noua școală din comună.

Bogdan Pivariu: „Va fi una dintre cele mai moderne școli din România”

„Am început lucrările la noua școală din Florești de pe strada Cătanelor. Proiectul are o valoare de peste 55 de milioane de lei din fonduri nerambursabile și va fi una dintre cele mai moderne școli din România.”, a transmis Bogdan Pivariu, într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook.

Potrivit primarului din Florești, în doi ani de zile, la această școală vor învăța aproximativ 1.000 de elevi într-un singur schimb.

„Este un pas important pentru dezvoltarea comunității și pentru creșterea calității educației în Florești. Comuna noastră se face bine”, a conchis Bogdan Pivariu.

Detalii despre viitoarea școală din Florești

Viitoarea școală din Florești va fi situată pe strada Cătanelor și va avea:

36 de clase noi

4 laboratoare

2 ateliere

1 bibliotecă

1 sală multifuncțională

spații de recreere

Valoarea proiectului este estimată la 11 milioane de euro, iar finanțarea va fi acoperită din fonduri nerambursabile. Prin investițiile făcute în infrastructura educațională din Florești, capacitatea școlilor va crește cu aproximativ 3.000 de locuri.

