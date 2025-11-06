Imagini de pe șantierul viitoarei școli din Florești: lucrările avansează în teren

Lucrările la noua școală din Florești avansează rapid. În urma mobilizării din teren, construcția a ajuns deja la primul nivel.

Imagini de pe șantierul viitoarei școli din Florești: lucrările avansează în teren|Foto: Bogdan Pivariu - Facebook

Proiectul noii școli din comuna Florești - investiție de 54 de milioane de lei, realizată din fonduri europene – avansează, astfel încât în urma lucrărilor constante din teren, construcția a ajuns deja la etajul I.

Lucrările în teren la noua școală din Florești avansează rapid|Foto: Bogdan Pivariu - Facebook

Potrivit imaginilor publicate de primarul Bogdan Pivariu, ritmul lucrărilor de pe șantier este unul susținut.

Execuția lucrărilor a debutat în august, iar în scurt timp proiectul a avansat semnificativ.

Imagini de pe șantierul viitoarei școli din Florești: lucrările avansează în teren|Foto: Bogdan Pivariu - Facebook

După cum semnala recent primarul Bogdan Pivariu, noua școală din Florești este un proiect prioritar, iar în urma investiției noul spațiu educațional va găzdui aproximativ 1.000 de elevi.

Progres semnificativ pe șantierul viitoarei școli din Florești|Foto: Bogdan Pivariu - Facebook

Școala din comuna Florești este unul dintre cele mai importante obiective realizate de administrația locală și vizează asigurarea unei infrastructuri educaționale moderne pentru copii.

„Nu vorbim doar de o investiție. Floreștiul are cea mai tânără și educată comunitate din România și crește exponențial. Suntem unul dintre puținele locuri din România unde crește populația. (…) Și prin acest proiect ne propunem să diminuăm din traficul care nu este necesar, deoarece, aici, în această școală vor învăța aproximativ 1.000 de elevi într-un singur schimb. Vom avea o școală modernă pentru Florești. Nu este doar o clădire, ci este un simbol, un suflet. Educația este cea mai bună investiție pe care o putem face pentru copiii noștri și viitorul Floreștiului”, a declarat recent primarul Bogdan Pivariu în cadrul unei conferințe dedicate lansării proiectului finanțat din fonduri europene.

Noua Școală Generală din Florești va costa 54.3 milioane de lei, iar din această sumă 23,8 milioane de lei sunt bani europeni.

Proiectul, finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, urmăreste să răspundă cererii tot mai mari pentru servicii educaționale moderne si de calitate, prin construirea unei noi școli generale cu 36 de săli de clasă, 4 laboratoare moderne, bibliotecă, sală multifunctională și spații destinate activitătilor educative și de recreere.

Conform datelor oficiale, în prezent, sunt 5.065 de copii înrolați în sistemul de educație în Florești (școli, grădinițe, creșe), iar acest număr ar urma să crească cu 20%.

Scopul proiectului constă în dezvoltarea infrastructurii locale, pentru a oferi condiții moderne de învățare elevilor din Florești.

