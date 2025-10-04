Florești, investiții masive în educație, în doar patru ani: 600 de locuri noi la creșe și grădinițe și 3.000 pentru școli și liceu

Sprijinirea procesului educational în Florești reprezintă un domeniu prioritar de acțiune: aproape jumătate din bugetul de investiții este alocat pentru acest domeniu.

Bogdan Pivariu, primarul comunei Florești: Vom avea 1.000 de locuri în creșe și grădinițe|Foto: Bogdan Pivariu - Facebook

Floreștiul a realizat investiții record în ultimii ani în sectorul educational, iar învățământul și infrastructura educațională vor reprezenta în continuare o prioritate, spune primarul Bogdan Pivariu în cadrul podcastului Horia Nasra Show, citat de Apuseni.info

„Am deschis încă patru noi grădinițe care au și baby group. La înscrierile de anul acesta, toți copiii care au îndeplinit condițiile stabilite de fiecare unitate, în funcție de personalitatea juridică a acesteia, au fost admiși. Astfel, toți cei care aveau loc de muncă și domiciliu în Florești au avut acces garantat”, a declarat Bogdan Pivariu, primarul comunei Florești.

Florești, investiții masive în educație, în doar patru ani: 600 de locuri noi la creșe și grădinițe și 3.000 pentru școli și liceu

Primarul Floreștiului a menționat și o realizare importantă: deschiderea unei noi grădinițe în Tăuți, pe locul unei vechi școli dezafectate.

„Am simțit că este o datorie, dar și o plăcere, să redeschidem o unitate educațională. Cu fonduri europene, am reușit să modernizăm clădirea la standarde europene și să o punem în slujba copiilor. Acum funcționează bine, într-un loc deosebit, în natură, unde cei mici au condiții excelente pentru dezvoltarea lor”, a adăugat primarul, conform sursei citate.

Bogdan Pivariu: Vom avea 1.000 de locuri în creșe și grădinițe

Floreștiul a creat deja peste 400 de locuri noi în creșe și grădinițe într-un singur mandat, iar planul pentru următorii patru ani vizează încă cel puțin 600 de locuri suplimentare.

„La finalul mandatului trebuie să existe încă patru noi entități, ceea ce înseamnă un total de aproximativ 1.000 de locuri la creșe și grădinițe”, a explicat Pivariu.

Pe lângă investițiile în învățământul preșcolar, administrația locală din Florești desfășoară proiecte de impact pentru școli și licee.

Astfel, potrivit primarului Bogdan Pivariu, din bugetul dedicat investițiilor în acest an, 47% a fost alocat pentru educație.

Conform estimărilor oficiale, în perioada 2021–2026, Floreștiul va ajunge la un total de 600 de locuri noi în creșe și grădinițe și aproximativ 3.000 de locuri în școli și licee.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: