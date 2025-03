Bugetul comunei Florești pentru 2025, aprobat în Consiliul Local. Mai bine din jumătate din bani merg la investiții.

Comuna Florești beneficiază de un buget de peste 221 de milioane de lei în acest an, iar mai mult de jumătate din fonduri merg pentru investiții.

Bugetul comunei Florești pentru 2025, aprobat în Consiliul Local.

Consiliul Local Florești a aprobat, în ședința de joi, bugetul pentru anul 2025.

Astfel, bugetul comunei Florești în 2025 înregistrează o creștere ușoară față de bugetul general aferent anului trecut, iar potrivit primarului Bogdan Pivariu, cea mai mare parte din bani va fi alocată pentru investiții.

Anterior, proiectul de buget a fost în consultare publică.

În acest an, comuna mizează pe 221 de milioane de lei.

Investiții din fonduri europene

„Cu toate că am primit mai puțini bani de la bugetul de stat decât anul trecut, am reușit să suplinim acest aspect prin atragerea de fonduri nerambursabile.

Astfel, față de anul trecut, bugetul este în creștere cu circa un million de lei. Bugetul total este de aproximativ 221 de milioane de lei. Prin proiectele implementate în anii anteriori, a crescut bugetul de funcționare pentru grădinițe, creșe, pentru Centrul pentru copii cu dizabilități. Este nevoie ca administrația publică locală să aloce fonduri pentru funcționarea acestor entități.

Totuși, prin atragerea de fonduri nerambursabile am reușit să avem un procent de 52% pentru sectorul investițiilor. De asemenea, pentru educație am alocat peste 47%, pentru infrastructură peste 20%, iar 11% am alocat pentru protecția mediului”, a declarat, la începutul ședinței de Consiliu Local primaraul Bogdan Pivariu.

Proiectul de buget a trecut cu 14 voturi „pentru” și 6 abțineri.

Bugetul Comunei Florești 2025

Bugetul general al comunei Florești pentru 2025 este în sumă de 221.300.000 de lei.

Fonduri nerambursabile: 76,47 milioande lei (34,56% din bugetul total)

Buget pentru investiții: 114,61 milioane lei (51,77 din bugetul total)

Bugete de investiții cheie

*Infrastructura educațională – 53,95 milioane lei (47,06% din bugetul de investiții)

*Protecția mediului – 12,44 milioane lei (10,86% din bugetul de investiții)

*Infrastructură – 23,28 milioane lei (20,32% din bugetul de investiții).

