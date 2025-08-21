Investiții în infrastructura educațională. Bogdan Pivariu: „Toate școlile din Florești au fost dotate din fonduri europene”.

Primăria Florești va continua să prioritizeze investițiile în creșe și grădinițe, dincolo de măsurile de austeritate care vizează comasarea instituțiilor de învățământ sau suspendarea finanțării din PNRR. „Beneficiile finanțării nerambursabile rămân: toate școlile au fost dotate din fonduri europene”, spune primarul Bogdan Pivariu.

„Chiar și într-un context economic dificil, specific unei perioade de reforme, beneficiile investițiilor realizate din fonduri europene rămân: toate școlile din comuna Florești au beneficiat de finanțare europeană prin care am modernizat și dotat cu cele necesare unitățile de învățământ din comună”, a anunțat, joi, Bogdan Pivariu, primarul comunei Florești în cadrul unei intervenții radio locale.

Pentru anul școlar 2025 – 2026, toate dosarele copiilor care au respectat criteriile de admitere la creșele și grădinițele din Florești au fost acceptate.

În acest context, primarul comunei a anunțat că investițiile în infrastructura educațională din Florești vor continua.

„Nu ne oprim din construcția de creșe și grădinițe, pentru că este o necesitate mare. Am deschis până acum multe entități, urmează și altele. Sper ca anul viitor, cel puțin una să fie gata și să fie dată în folosință. Am identificat mai multe zone, am încercat să facem entități mai mici, dar în mai multe locuri. Vom merge și în zonele Răzoare, Valea Gârbăului, înspre zona Someșului”, a explicat Bogdan Pivariu.

Școala din Luna de Sus își pierde personalitatea juridică, dar nu se închide

Primarul Bogdan Pivariu s-a referit și la situația de la Școala Gimnazială Luna de Sus, care și-a pierdut personalitatea juridică și care va deveni structură la Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai".

Măsura a fost anunțată miercuri de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Cluj în contextul noilor prevederi promovate de Ministerul Educației pentru reorganizarea școlilor și comasarea unităților de învățământ cu mai puțin de 500 de elevi.

„Școala nu se închide. Însă pentru că nu are un număr total de 500 de elevi își pierde personalitatea juridică. Aceasta din urmă merge spre Gheorghe Șincai. Acolo lipseau aproximativ 100 de copii pentru a rămâne cu personalitate juridică.

Dar nu ne oprim aici. Vrem să facem mai multe investiții în grădinița care aparține de Școala Luna de Sus. În momentul în care vom depăși acel prag de 500 de copii, revenim sigur la personalitate juridică. Nu se pierd posturi sau profesori. Am avut discuții cu Inspectoratul și am cerut ca elevii care sunt acolo să nu fie mutați în alte parte și mi s-a spus că nu se va întâmpla asta”, a declarat primarul Bogdan Pivariu.

