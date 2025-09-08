Bogdan Pivariu: „Copiii au început anul școlar într-un spațiu modern la grădinița din Tăuți”

Copiii din Florești s-au bucurat de un început de an școlar într-un spațiu modern odată cu deschiderea grădiniței din Tăuți. „Investițiile în educație vor continua”, spune primarul Bogdan Pivariu.

Bogdan Pivariu: „Copiii au început anul școlar într-un spațiu modern în urma modernizării grădiniței din Tăuți”.|Foto: Bogdan Pivariu - Facebook

În Florești a fost inaugurată o nouă grădiniță, care are trei grupe de clasă, o sală multifuncțională, dar și o curte generoasă.

„Am inaugurat noua grădiniță din Tăuți. Pentru acest proiect am accesat fonduri europene și am transformat o școală veche, care nu mai funcționa, într-un spațiu modern.

Este o investiție de peste 3 milioane de euro, fonduri nerambursabile, iar astfel copiii au beneficiat în prima zi de școală de un spațiu modernizat după ultimele standarde”, a declarat, luni, Bogdan Pivariu, primarul comunei Florești în cadrul unei intervenții radio locale.

Un corp nou de clădire și extinderea Liceului „Dumitru Tăuțan”

O altă investiție importantă pentru comunitate vizează modernizarea și extinderea Liceului „Dumitru Tăuțan”.

„Dincolo de această investiție, continuăm proiectul extinderii Liceului „Dumitru Tăuțan”, care vizează două componente: prin unul dintre proiecte mărim spațiul clădirii și adăugăm 7 noi săli de clasă, cu alte utilităție specifice pentru un corp modern de școală. Iar prin PNRR, în urma eforturilor depuse în acest sens, extindem propriu-zis clădirea liceului cu încă un corp, care mai aduce 7 săli de clasă, laboratoare etc.

Mai mult, înlocuim toată feroneria, punem panouri fotovoltaice, iar în plus va apărea și o seră didactică. Și această investiție este una importantă, fiind vorba de circa 16 milioane de lei.

Proiectul este avansat și îl vom continua indiferent de sursa de finanțare. Avem pregătit și planul B, pentru că acest proiect este important să îl realizăm într-un timp cât mai scurt”, a explicat Bogdan Pivariu.

Contractul de execuție pentru extinderea și modernizarea Liceului „Dumitru Tăuțan” a fost semnat în iulie 2025 de Primăria Florești. Lucrările includ extinderea aripii estice a clădirii existente și creșterea capacității cu 15 clase, plus dotări cu tehnologie educațională de ultimă generație și montarea de panouri fotovoltaice pentru independență energetică.

Școala din Luna de Sus își va recăpăta personalitatea juridică

Primarul Floreștiului s-a referit și la Școala Gimnazială Luna de Sus, care și-a pierdut personalitatea juridică și care va devine structură la Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai".

Astfel, potrivit lui Bogdan Pivariu, administrația locală va depune eforturi astfel încât odată cu creșterea numărului de elevi, școala să-și recapete personalitatea juridică.

„Prin toate investițiile pe care le-am făcut, școala din Luna de Sus este una dintre cele mai frumoase școli din zonă. Și până acum, acolo studiau copii din alte comune. Iar investițiile derulate și pe care le facem în continuare vor aduce mai mulți elevi care să învețe în această unitate de învățământ, odată cu mutarea tinerilor în zonă.

Astfel, după ce va depăși numărul de 500 de elevi, vom depune eforturi pentru a redobândi personalitatea juridică pentru această unitate de învățământ”, a explicat primarul comunei Florești.

Școală de peste 11,5 de milioane de euro unde vor învăța 1.000 de elevi

De altfel, recent au început lucrările în teren la școala de pe strada Cătanelor, investiție de peste 11,5 milionane de euro și care va avea o capacitate de 1.000 de elevi într-un singur schimb.

„Școala de pe strada Cătanelor este un alt proiect care a pornit la drum, în urma unei investiții de peste 11,5 milioane de euro. Am creat condițiile astfel încât acest proiect să fie posibil, iar lucrările să înceapă în teren.

Proiectul a fost unul complex, partea de proiectare a fost licitată în pralabil, iar când am încheiat contractul de finanțare am îmcheiat și licitația, pe care am derulat-o cu clauză suspensivă. Aici am avut 12 ofertanți, s-a depus o muncă serioasă pentru analiză în urma ofertelor depuse.

Proiectul este unul stufos, cu o valoare de peste 55 de milioane de lei, iar în noua școală vor învăța circa 1.000 de copii într-un singur schimb. Sunt 36 de săli de clasă, 4 laboratoare și săli multifuncționale.

Este una dintre cele mai moderne școli din România, sunt sigur că la final vom avea o treabă extraordinară”, a adăugat Bogdan Pivariu.

Termenul pentru realizarea investiției este de doi ani de zile.

