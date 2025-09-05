Grădiniță de 3,2 milioane de euro, inaugurată în satul Tăuți din comuna Florești. Primarul Pivariu: „Când punem educația pe primul loc investim în viitor.”

Grădiniția din satul Tăuți, comuna Florești va fi inaugurată luni, 8 septembrie 2025.

Luni, 8 septembrie va fi inaugurată o grădiniță în satul Tăuți din comuna Florești | Foto: Captură video Facebook, Bogdan Pivariu

„Luni inaugurăm o nouă grădiniță în Florești”, a transmis primarul Bogdan Pivariu, într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook.

Mai exact este vorba despe o grădiniță în satul Tăuți, parte din comuna Florești.

Grădinița din satul Tăuți are:

trei grupe de clasă

o sală multifuncțională,

cabinet medical,

birou administrativ,

grupuri sanitare moderne

o curte generoasă, într-o zonă liniștită, cu aer curat.

Valoarea estimată a investiției a fost de 3,2 milioane de lei (3.283.759,49 lei) fără TVA, iar termenul de execuție a lucrării a fost de 20 de luni de la semnarea contractului.

„Investițiile în infrastructura educațională sunt esențiale pentru Florești. Grădinița din Tăuți este dovada clară că atunci când punem educația pe primul loc, de fapt, investim în viitorul comunității noastre. Florești se face bine”, a conchis primarul Pivariu.

