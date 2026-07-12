Meta, somată de Comisia Europeană să modifice interfețele Instagram și Facebook pentru că provoacă dependență: Platformele riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri

Comisia Europeană cere companiei Meta să modifice interfețele platformelor Facebook și Instagram, pe motiv că acestea creează prea ușor dependență. În caz de neconformare, platformele riscă o amendă de până la 6% din cifra de afaceri.

Meta, somată de Comisia Europeană să modifice interfețele Instagram și Facebook pentru că provoacă dependență: Platformele riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri| Foto: DepositPhos.com

Comisia Europeană a constatat, cu titlu preliminar, că Meta încalcă Actul legislativ privind serviciile digitale pentru modul în care Instagram și Facebook creează dependență.

Drept urmare, vineri, executivul european a ordonat companiei Meta să modifice interfețele platformelor Facebook și Instagram. În caz că gigantul fondat și condus de Mark Zuckerberg nu se conformează, este pasibil de o amendă de până la 6% din cifra de afaceri la nivel mondial.

Meta, somată de Comisia Europeană să modifice interfețele Instagram și Facebook pentru că provoacă dependență: Platformele riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri

Bruxellesul consideră că Meta nu a evaluat corect riscul creării de dependență, în special pentru minori, precum și pentru adulții vulnerabili, din cauza funcțiilor care urmăresc reținerea atenției cât mai mult timp posibil.

Este vorba în primul rând despre fluxurile nelimitate de conținut, recomandările foarte personalizate și deschiderea automată a unor videoclipuri. Utilizatorii sunt incitați astfel să deruleze fără limită ecranele, crescând veniturile din publicitate ale celor două platforme.

Comisia Europeană a afirmat în cadrul unei anchete începute în mai 2024 împotriva Meta că creierele utilizatorilor intră într-un mod „pilot automat”, cu efecte nocive asupra sănătății și utilizări compulsive, potrivit informării publicate de CE.

Executivul UE este nemulțumit și de instrumentele de control parental integrate în Facebook și Instagram, care sunt prea complicat de utilizat, și de lipsa unor setări pentru limitarea timpului petrecut online de adolescenți.

Procedura împotriva Meta se desfășoară în cadrul Regulamentului european privind serviciile digitale (DSA), conform căruia Bruxellesul a formulat cerințe similare și pentru TikTok la începutul anului.

De altfel, compania se confruntă cu acuzații similare și în Statele Unite. În martie, printr-o decizie care creează un precedent istoric, un juriu din Los Angeles a condamnat Meta și Google să îi plătească despăgubiri de șase milioane de dolari unei tinere, pe motiv că sunt răspunzătoare de crearea de dependență prin Instagram, respectiv YouTube.

Meta, demersuri pentru apărare

Meta are posibilitatea de a se apăra de acuzații și de a propune măsuri de remediere. Astfel poate examina documentele din dosarele de investigație ale Comisiei și poate răspunde în scris la constatările preliminare. În paralel, va fi consultat Comitetul european pentru servicii digitale.

În cazul în care opiniile Comisiei Europen vor fi confirmate în cele din urmă, executivul european poate emite o decizie de neconformitate, care poate declanșa o amendă proporțională cu natura, gravitatea, recurența și durata încălcării, până la 6% din cifra de afaceri anuală totală la nivel mondial a furnizorului.

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Foto: DepositPhotos.com

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