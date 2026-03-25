Amendă uriașă pentru Meta: 375 de milioane de dolari. Dependență crescută în rândul tinerilor și impact nociv asupra copiilor.

O instanță din New Mexico a obligat Meta să plătească 375 de milioane de dolari pentru inducerea în eroare a utilizatorilor cu privire la siguranța platformelor sale pentru copii.

Verdict „istoric" și amendă uriașă pentru Meta

Un juriu a constatat că Meta, care deține Facebook, Instagram și WhatsApp, este responsabilă pentru modul în care platformele sale au pus în pericol copiii și i-au expus la materiale sexuale explicite și la contactul cu prădători sexuali, informează BBC.

Amendă uriașă pentru Meta: 375 de milioane de dolari în cazul pericolelor pentru copii associate platformelor de socializare

Procurorul general din New Mexico, Raul Torrez, a declarat că verdictul este „istoric” și marchează prima dată când un stat a dat în judecată cu succes Meta pentru probleme legate de siguranța copiilor.

Compania lui Mark Zuckerberg va face apel

O purtătoare de cuvânt a Meta, condusă de președintele și directorul executiv Mark Zuckerberg, a declarat că firma nu este de acord cu verdictul și intenționează să facă apel:

„Depunem eforturi mari pentru a menține siguranța oamenilor pe platformele noastre și suntem clari cu privire la provocările legate de identificarea și eliminarea actorilor rău intenționați și a conținutului dăunător. Rămânem încrezători în palmaresul nostru de protejare a adolescenților online”, a spus reprezentanta companiei Meta, potrivit BBC.

A indus în eroare publicul în privința siguranței pentru utilizatori

Juriul a constatat că Meta a fost responsabilă pentru încălcarea Legii privind practicile neloiale din New Mexico, deoarece a indus în eroare publicul cu privire la siguranța platformelor sale pentru tinerii utilizatori.

În timpul unui proces care a durat șapte săptămâni, juraților li s-au prezentat documente interne Meta și au ascultat mărturii ale foștilor angajați despre modul în care compania a fost conștientă de prădătorii de copii care îi foloseau platformele.

Continut sexual explicit

Arturo Béjar, un fost lider de inginerie la Meta, care a părăsit compania în 2021 și a devenit denunțător, a depus mărturie despre diverse experimente pe care le-a efectuat pe Instagram, care au arătat că utilizatorilor minori li s-a oferit conținut sexualizat.

El a spus că propriei sale fiice, minoră, i s-a propus să facă sex de către un străin pe Instagram.

Procurorii statului au arătat cercetări interne Meta care, la un moment dat, au constatat că 16% dintre toți utilizatorii Instagram au raportat că li s-au arătat nuditate sau activitate sexuală nedorită într-o singură săptămână.

Meta invocă mecanisme de protecție

Meta a susținut că a lucrat de-a lungul anilor pentru a combate utilizatorii problematici ai platformelor sale și pentru a promova experiențe sigure pentru minori.

În 2024, Instagram a lansat funcția „Conturi pentru adolescenți”, oferind utilizatorilor tineri mai multe modalități de a-și controla experiența. Chiar luna trecută, a lansat o funcție care ar alerta părinții dacă copiii lor caută conținut care le provoacă autovătămare.

Verdict „istoric” și o amendă de 375 de milioane de dolari

Amenda totală de 375 de milioane de dolari a fost atinsă după ce juriul a decis că există mii de încălcări ale legii, fiecare cu o amendă maximă de 5.000 de dolari.

Procese pe bandă rulantă

Meta este implicată și într-un proces separat în Los Angeles, în care o tânără susține că a devenit dependentă de platforme precum Instagram și YouTube, deținute de Google, în copilărie, din cauza modului în care acestea sunt concepute intenționat.

Există mii de procese similare care își croiesc drum prin instanțele americane.

New Mexico a dat în judecată Meta în 2023, susținând că firma „a îndrumat” tinerii utilizatori către conținut explicit din punct de vedere sexual, care prezenta abuzuri sexuale asupra copiilor sau chiar i-a expus solicitării unor astfel de materiale și traficului sexual.

Compania a declarat că a făcut acest lucru prin intermediul algoritmilor săi de recomandare, care sunt, în esență, instrumente pe care Meta le folosește pentru a selecta automat conținutul pe care un utilizator îl vede pe platformele sale.

„Directorii Meta știau că produsele lor dăunează copiilor, ignorau avertismentele propriilor angajați și mințeau publicul despre ceea ce știau”, a spus Torrez.

„Astăzi, juriul s-a alăturat familiilor, educatorilor și experților în siguranța copiilor pentru a spune că e de ajuns”.

