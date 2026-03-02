Jumătate din țepele online din România, date pe Meta, platforma mamă a Facebook. Unde a crescut numărul escrocheriilor cu 230%?

Aproapre jumătate dintre țepele raportate online anul trecut au fost pe platformele de socializare ale Meta.

Aproape jumătate dintre țepele online au fost date pe Meta în 2025 | Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

Circa 20% dintre escrocheriile raportate anul trecut au provenit din Facebook, toate platformele Meta au cumulat aproape jumătate din totalul escrocheriilor provenite de pe rețelele de socializare iar Telegram s-a clasat pe locul al doilea, cu 19%, conform unui raport realizat de o companie bancară, citat de Agerpres.ro.

Potrivit sursei citate, în special, scam-urile de cumpărături s-au dovedit a fi cea mai răspândită amenințare pentru clienții locali, care a reprezentat 60% din totalul cazurilor raportate. Escrocheriile legate de locurile de muncă au reprezentat 15%, al doilea cel mai mare tip de fraudă, urmate de escrocheriile legate de investiții (7%).



Raportul, dezvăluie că scam-urile sunt omniprezente în aplicațiile de mesagerie privată, la nivel global, Telegram a fost identificată drept sursa cu creșterea cea mai rapidă a numărului de fraude de tipul plăților push autorizate (APP).

Val de escrocherii. Creștere de 233%

„În timp ce platformele Meta reprezintă 44% din escrocheriile raportate către Revolut, la nivel global, cazurile distribuite prin Telegram au crescut cu 233%, deoarece escrocii exploatează platforma pentru a viraliza rapid scenariile de fraude. Datele prezintă o schimbare clară a tendințelor de criminalitate financiară, de la rețelele sociale tradiționale la platformele de mesagerie criptată. Această schimbare întărește nevoia urgentă de responsabilitate intersectorială în cadrul ecosistemelor digitale și de telecomunicații pentru a proteja consumatorii', se menționează într-un comunicat al băncii.

Astfel, raportul semnalează că fraudele provenite de pe Telegram reprezintă acum o cincime din escrocheriile raportate (21%).

„Consumatorii pot crede că aceste platforme sunt sigure datorită naturii lor criptate. Confidențialitatea și criptarea conversațiilor sunt comercializate ca niște caracteristici cheie, dar aplicațiile de mesagerie instant au devenit un instrument principal pentru escrocii care doresc să opereze departe de orice formă de supraveghere autorizată. 58% din totalul escrocheriilor legate de locurile de muncă la nivel global au provenit de pe Telegram, dovedind că acest mediu s-a dovedit deosebit de eficient pentru înșelăciunile complexe”, se subliniază în comunicat.

Pe de altă parte, platformele Meta combinate contribuie cu aproape jumătate (44%) dintre cazurile de fraudă raportate către Revolut la nivel global în 2025. Raportul marchează a patra perioadă consecutivă de analiză în care Meta se află pe această poziție.

Deși volumul fraudelor provenite din TikTok rămâne relativ scăzut în comparație cu platformele mai consacrate, s-a observat o creștere de 6 ori de la an la an a procentului de fraude care își au originea în această aplicație.



Escrocheriile legate de achiziții sunt cel mai frecvent tip de înșelătorie, iar fraudele legate de locurile de muncă continuă să crească rapid. În ciuda naturii în continuă schimbare a fraudei, escrocheriile legate de achiziții sunt în mod constant printre formele cel mai des întâlnite. Cu toate acestea, în 2025, s-a înregistrat o evoluție surprinzătoare și a scam-urilor legate de locurile de muncă la nivel global, acestea au crescut de aproximativ 3 ori de la an la an și reprezintă acum 22% din totalul cazurilor de fraudă.

Rețelele de socializare au făcut 4,4 mld. euro din reclame false

Constatările se bazează pe cercetări recente care au evidențiat că platformele de socializare sunt stimulate financiar pentru a găzdui astfel de conținut. Studiul, realizat de Juniper Research, a indicat că platformele de socializare au generat aproximativ 4,4 miliarde de euro venituri din reclamele frauduloase care vizează utilizatorii europeni, numai în 2025.

„Creșterea rapidă a escrocheriilor provenite de pe Telegram arată cât de repede se adaptează tacticile de criminalitate financiară. Avem nevoie ca platformele de socializare și de mesagerie să își intensifice activitatea. Protejarea utilizatorilor trebuie să fie o prioritate comună în întreaga industrie, inclusiv pentru platformele unde se nasc aceste fraude”, a declarat Woody Malouf, directorul Departamentului de prevenire a fraudelor financiare de la Revolut, citat în comunicat.

