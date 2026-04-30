Parlamentul European cere măsuri mai dure împotriva hărțuirii cibernetice, sancțiuni mai aspre și reguli clare la nivelul UE

Eurodeputații solicită recunoașterea hărțuirii cibernetice ca infracțiune și responsabilizarea platformelor online, pe fondul creșterii alarmante a abuzurilor în mediul digital.

Parlamentul European a adoptat joi o rezoluție prin care cere măsuri mai ferme pentru combaterea hărțuirii cibernetice, inclusiv sancțiuni „eficace și disuasive”, facilitarea raportării incidentelor și eliminarea lacunelor juridice existente la nivelul Uniunii Europene.

Potrivit datelor citate, fenomenul este în creștere, unul din șase adolescenți afirmă că a fost victimă a hărțuirii cibernetice, iar unul din opt recunoaște că a hărțuit la rândul său alte persoane.

Posibilă incriminare la nivel european

Eurodeputații consideră că măsurile actuale, atât la nivel european, cât și național, sunt insuficiente pentru a face față amplorii fenomenului. Aceștia solicită Comisia Europeană să analizeze necesitatea unei definiții armonizate a hărțuirii cibernetice și posibilitatea recunoașterii acesteia ca infracțiune cu dimensiune transfrontalieră în UE.

O altă opțiune analizată este includerea acestor fapte în categoria infracțiunilor motivate de ură, pentru a acoperi cele mai grave cazuri.

Platformele online, în vizor

Parlamentul insistă asupra responsabilității platformelor digitale în prevenirea și combaterea abuzurilor online, în special în cazul minorilor, femeilor și comunității LGBTIQ+. Sunt criticate modelele de business care favorizează distribuirea conținutului care incită la ură, precum și algoritmii de recomandare hiperpersonalizați.

De asemenea, eurodeputații cer aplicarea strictă a prevederilor din Regulamentul privind serviciile digitale (DSA), în special articolul 28, care vizează protecția minorilor.

Totodată, aceștia avertizează asupra utilizării inteligenței artificiale în scopuri abuzive, precum generarea de deepfake-uri sau conținut intim fără consimțământ, și solicită interzicerea „aplicațiilor de nudificare”.

Sprijin sporit pentru victime

Rezoluția subliniază necesitatea consolidării protecției victimelor și creșterii finanțării pentru organizațiile care oferă sprijin. Hărțuirea cibernetică ar trebui integrată în strategiile naționale de sănătate mintală, iar statele membre sunt îndemnate să prioritizeze prevenția, educația și campaniile de conștientizare.

De asemenea, se solicită implementarea rapidă a Directivei UE privind drepturile victimelor.

Context european

Fenomenul hărțuirii cibernetice este considerat o amenințare majoră pentru siguranța și bunăstarea tinerilor, având efecte grave pe termen lung. Potrivit datelor, 92% dintre cetățenii UE doresc ca autoritățile să ia măsuri în acest domeniu.

În acest context, Comisia Europeană a prezentat în februarie 2026 un plan de acțiune dedicat combaterii hărțuirii cibernetice, însă cadrul legislativ rămâne fragmentat între statele membre.

Foto: DepositPhotos.com

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

