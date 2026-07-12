Un cotidian iranian îi prezintă drept „ținte” pe Trump și Netanyahu, împreună cu alți lideri europeni, pentru răzbunarea morții lui Ali Khamenei

Cotidianul iranian Hamshahri, publicație cunoscută pentru pozițiile sale ultraconservatoare, a dat publicității o listă cu personalități, printre care mai mulți lideri occidentali, prezentate drept potențiale ținte pentru răzbunarea morții fostului lider suprem al Iranului, Ali Khamenei.

Un cotidian iranian îi prezintă drept „ținte” pe Trump și Netanyahu, împreună cu alți lideri europeni, pentru răzbunarea morții lui Ali Khamenei| Foto: DepositPhotos.com

Publicația iraniană Hamshahri, cotidian cu atitudine fermă ultraconservatoare și provocatoare a municipalității Teheranului, a publicat o listă cu personalități care ar trebui să plătească pentru moartea ayatollahului Ali Khamenei pe care figurează în special Donald Trump, Benjamin Netanyahu și Emmanuel Macron, relatează France Presse, citată de Agerpres.ro

Un cotidian iranian îi prezintă drept „ținte” pe Trump și Netanyahu, împreună cu alți lideri europeni, pentru răzbunarea morții lui Ali Khamenei

Actualul ghid suprem iranian Mojtaba Khamenei a afirmat sâmbătă, într-un mesaj scris, că „răzbunarea” este „inevitabilă” după funeraliile tatălui său, ucis într-un atac americano-israelian în 28 februarie, în prima zi a războiului.

„Această răzbunare este voința națiunii noastre și ea trebuie să fie îndeplinită, inevitabil. Acești criminali, ale căror nume figurează pe o listă, vor duce cu în mormântul lor dorința unei morți liniștite în patul lor”, a afirmat - într-un text care îi este atribuit - Mojtaba Khamenei, care i-a succedat tatălui său în funcția de ghid suprem.

Publicația Hamshahri a publicat online sâmbătă seara o infografie care reia aceste cuvinte. Ea nu figurează totuși în ediția sa pe hârtie de duminică.

13 personalități pe „lista” iraniană

Aceasta arată fotografiile a 13 personalități care par să se refere la „lista” evocată de Mojtaba Khamenei, dar care nu menționează niciun nume.

Pe această infografie, portretele președintelui american Donald Trump și premierului israelian Benjamin Netanyahu apar cu ținte marcate pe cap.

Pe această listă figurează de asemenea secretarul de stat american Marco Rubio, dar și lideri europeni, între care președintele francez Emmanuel Macron, șefa guvernului italian Giorgia Meloni, cancelarul german Friedrich Merz și premierul britanic demisionar Keir Starmer.

Iranul a reproșat țărilor europene în timpul războiului că nu condamnă atacurile împotriva teritoriului său, ba chiar iau parte la ele, autorizând avioane militare americane să le survoleze spațiul aerian.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: DepositPhotos.com

CITEȘTE ȘI: