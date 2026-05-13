Meta pierde la Curtea de Justiție a UE procesul privind plata editorilor de presă din Italia pentru conținutul jurnalistic online

Meta a pierdut la Curtea de Justiție a UE disputa privind plata editorilor de presă din Italia pentru conținutul jurnalistic online

Curtea de Justiție a UE a decis că Italia are dreptul de a impune ca editorii de presă să primească o remunerație echitabilă din partea platformelor online care le utilizează conținuturile, potrivit unui verdict dat publicității marți, relatează AFP, citată de Agerpres.ro

Italia a sesizat Curtea de Justiție a UE (CJUE) în urma unui recurs depus de gigantul american Meta, casa mamă a Facebook și Instagram, împotriva unei legi italiene care prevede că editorii de presă au dreptul de a fi remunerați echitabil pentru utilizarea online a conținuturilor lor.

Această lege este o transpunere în dreptul național a unei directive europene din 2019 privind drepturile de autor și drepturile conexe în piața unică digitală.

„Legislația italiană le impune furnizorilor de servicii să negocieze o astfel de remunerație cu editorii (...) și să le furnizeze datele necesare pentru calculul său”, menționează verdictul.

Autoritatea italiană de tutelă a comunicațiilor (AGCOM) este cea căreia i s-a încredințat sarcina de a stabili criteriile acestei remunerări, ceea ce a făcut în 2023.

Meta Platforms Ireland a introdus un recurs în fața unui tribunal administrativ regional pentru Latium, în scopul anulării acestei decizii a AGCOM, estimând că aceasta, ca și legislația italiană, este împotriva libertății exercitării economice garantate de dreptul european.

„Curtea consideră că dreptul la o remunerație echitabilă a editorilor este compatibilă cu dreptul Uniunii, cu condiția ca această remunerație să constituie o contrapartidă economică a autorizației de a utiliza online materialele publicate” și „ca editorii să poată refuza să dea această autorizație sau să o acorde cu titlu gratuit”, estimează verdictul de marți.

În plus, „obligațiile impuse furnizorilor de a începe negocieri cu editorii, fără a restrânge vizibilitatea conținuturilor în timpul acestei perioade, și de a furniza datele necesare calculului remunerației sunt de asemenea admisibile” pentru că ele sunt „susceptibile să asigure caracterul echitabil al acestor negocieri”, adaugă Curtea.

Aceasta subliniază în special că „editorii se află într-o poziție de negociere slabă în raport cu acești furnizori în ceea ce privește determinarea unei remunerații echitabile”.

Acest verdict, prin care CJUE își dă, la solicitarea unei țări membre, interpretarea sa a dreptului comunitar sau a validității unui act al UE, nu tranșează litigiul național.

„Ține de jurisdicția națională să rezolve afacerea în conformitate cu decizia Curții”, a precizat aceasta din urmă.

Consiliul european al editorilor (EPC) a calificat această decizie drept „crucială” subliniind că intervine în contextul în care „utilizările conținuturilor jurnalistice stimulate de IA și transmise de platforme cunosc o expansiune rapidă”.

„Această decizie importantă va deschide calea unor negocieri mai echitabile cu platformele online care au abuzat de poziția lor dominantă, refuzând să negocieze cu bună credință”, a declarat Angela Mills Wade, directoare executivă a EPC, citată într-un comunicat.

