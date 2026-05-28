Platforma Temu a fost amendată cu 200 de milioane de euro de Comisia Europeană!

Platforma chineză Temu a fost amendată cu 200 de milioane de euro de Comisia Europeană, după ce autoritățile de la Bruxelles au stabilit că retailerul online nu a luat suficiente măsuri pentru a limita vânzarea de produse ilegale și periculoase către consumatorii din Uniunea Europeană.

Comisia Europeană susține că Temu a încălcat Regulamentul privind serviciile digitale, cunoscut drept DSA, prin faptul că nu a evaluat și nu a redus corespunzător riscurile legate de produsele neconforme comercializate pe platformă, conform stiripesurse.ro.

Produse periculoase găsite pe Temu

Potrivit Comisiei Europene, investigația a arătat că utilizatorii din UE riscau să găsească pe Temu produse ilegale sau nesigure. Printre acestea se numără jucării pentru copii și produse electronice de mici dimensiuni care nu respectau standardele europene de siguranță.

Autoritățile europene au folosit inclusiv metoda „clientului misterios” pentru a verifica ofertele de pe platformă, iar concluzia a fost că există un risc ridicat ca utilizatorii să dea peste produse neconforme.

Presa internațională scrie că printre produsele vizate s-au aflat jucării pentru bebeluși cu substanțe toxice, încărcătoare defecte, haine cu substanțe interzise și bijuterii contaminate cu plumb.

Temu trebuie să prezinte un plan de măsuri

Comisia Europeană a stabilit că Temu are termen până în 28 august 2026 pentru a transmite un plan de acțiune prin care să arate ce măsuri va lua pentru a remedia problemele constatate.

Dacă platforma nu vine cu măsuri considerate suficiente, compania riscă sancțiuni suplimentare. Potrivit legislației europene, încălcarea obligațiilor prevăzute de DSA poate atrage amenzi de până la 6% din cifra de afaceri anuală globală.

Temu contestă decizia

Temu a transmis că nu este de acord cu sancțiunea și consideră amenda disproporționată. Compania susține că a făcut îmbunătățiri în privința evaluării riscurilor și a protecției utilizatorilor, potrivit Associated Press.

Decizia Comisiei Europene vine pe fondul presiunilor tot mai mari asupra platformelor asiatice de comerț online, precum Temu, Shein sau AliExpress, acuzate că introduc pe piața europeană volume uriașe de produse ieftine, unele dintre ele neconforme sau periculoase pentru consumatori.

