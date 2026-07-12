Admitere LICEU 2026: Completarea opțiunilor și etapele de înscriere. Oferta de școlarizare în Cluj.

Completarea opțiunilor reprezintă una dintre cele mai importante etape ale admiterii.

Admitere LICEU 2026: Completarea opțiunilor și etapele de înscriere. Oferta de școlarizare în Cluj.|Foto: monitorulcj.ro

Admitere la liceu 2026: De ce trebuie să țină cont elevii înainte de completarea opțiunilor, cum se completează fișele de înscriere și ce se întâmplă după repartizarea computerizată sunt câteva dintre temele de interes pentru absolvenții de clasa a VIII-a.

Ministerul Educației a publicat, joi, ierarhia de admitere la liceu pentru anul școlar 2026-2027. Elevii din județul Cluj își pot verifica poziția în ierarhie prin selectarea județului în platforma dedicată și introducerea codului de candidat primit la examen.

Admitere LICEU 2026: Completarea opțiunilor și etapele de înscriere. Oferta de școlarizare în Cluj.

Pentru anul școlar 2026-2027, în județul Cluj au fost aprobate 220 de clase la nivel liceal:

*98,5 clase la filiera teoretică, care include profilurile umanist și real;

*93 de clase la filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale și protecția mediului;

*28,5 clase la filiera vocațională;

*10 dintre clasele din cadrul filierei tehnologice sunt organizate în sistem dual.

Potrivit calendarului admiterii, completarea fișelor de înscriere și a opțiunilor pentru licee va avea loc în perioada 13-20 iulie, de către absolvenți și părinții acestora, cu sprijinul diriginților.

Prima repartizare computerizată este programată pentru 22 iulie 2026, iar în perioada 23-28 iulie elevii declarați admiși vor depune dosarele de înscriere la liceele la care au fost repartizați.

Elevii din Cluj pot consulta ierarhia județeană pentru admiterea la liceu 2026 pe platforma pusă la dispoziție de Ministerul Educației, folosind codul individual de candidat.

Cum se face departajarea elevilor cu aceeași medie

În situația în care doi sau mai mulți candidați au aceeași medie de admitere, departajarea se realizează pe baza a patru criterii, în următoarea ordine:

*media generală de absolvire a claselor V-VIII;

*nota obținută la proba de Limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale;

*nota obținută la proba de Matematică;

*nota obținută la Limba maternă sau la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, după caz.

Între 13 și 20 iulie, elevii care au absolvit clasa a VIII-a completează fișele de opțiuni pentru admiterea la liceu 2026, alături de părinți și diriginți. Candidații sunt îndemnați să se informeze din timp la școala absolvită cu privire la programul stabilit pentru completarea opțiunilor.

Repartizarea pe locurile speciale:

*13-14 iulie 2026: completarea opțiunilor;

*16 iulie 2026: repartizarea candidaților și comunicarea rezultatelor.

Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi sau pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (CES), precum și cei care renunță la locul obținut, pot participa ulterior la repartizarea computerizată.

Admiterea în învățământul special

În perioada 13-14 iulie 2026 are loc înscrierea și repartizarea candidaților pentru admiterea în învățământul special, potrivit calendarului oficial.

La ce trebuie să fie atenți elevii?

Potrivit ghidului publicat de Ministerul Educației, înainte de completarea fișei de admitere, elevii sunt îndemnați să-și pregătească din timp lista cu liceele și specializările pe care le au în vedere, împreună cu codurile aferente acestora.

Absolvenții de gimnaziu pot consulta ultimele medii de admitere din anii anteriori și își pot analiza poziția în ierarhia județeană.

După identificarea liceelor și a specializărilor dorite, elevii trebuie să alcătuiască o listă cu codurile corespunzătoare, așezate în ordinea preferințelor, de la cea mai dorită opțiune la cea mai puțin dorită.

Completarea opțiunilor în fișa de înscriere

La completarea fișei de înscriere, elevii trebuie să scrie codurile corespunzătoare fiecărei specializări, disponibile în Broșura de admitere a fiecărui județ. Acestea se completează în ordinea preferințelor, pe orizontală, în căsuțele din partea de jos a fișei.

Este recomandat ca elevii să completeze un număr cât mai mare de opțiuni.

Sistemul de repartizare computerizată verifică toate opțiunile înscrise și repartizează candidatul la prima specializare pentru care îndeplinește condițiile. O atenție deosebită trebuie acordată completării corecte a codurilor. Un număr prea mic de opțiuni sau introducerea unor coduri greșite poate conduce la nerepartizarea candidatului ori la repartizarea la o specializare pe care nu și-a dorit-o.

După completarea fișei și introducerea opțiunilor în sistemul informatic, elevii primesc fișa pentru verificare. Înainte de semnare, este important să se asigure că toate datele și opțiunile înscrise sunt corecte.

Candidezi în alt județ? Ce trebuie să știi

Elevii care doresc să participe la admiterea la liceu într-un alt județ pot opta pentru unul singur. Completarea opțiunilor se poate face fie la școala de proveniență, fie la Centrul special de admitere din județul în care candidatul dorește să fie repartizat.

La completarea fișei de înscriere trebuie utilizate codurile specializărilor din Broșura de admitere a județului ales. După repartizarea computerizată, candidații declarați admiși vor depune dosarul de înscriere la liceul la care au fost admiși.

Ce se întâmplă după repartizarea computerizată?

În perioada 23-28 iulie 2026, candidații declarați admiși trebuie să depună dosarul de înscriere la liceul la care au fost repartizați.

După afișarea rezultatelor, este recomandat ca elevii să urmărească canalele oficiale de informare ale liceului la care au fost admiși, pentru a afla programul și detaliile privind înscrierea.

Situații speciale după repartizare: Cum se soluționează?

În perioada 29-31 iulie 2026, sunt analizate și soluționate cazurile speciale apărute după repartizarea computerizată. Acestea pot include situații medicale speciale, schimburi de elevi, redistribuirea candidaților gemeni, repartizarea sau redistribuirea pe locurile rămase libere ori solicitări privind apropierea de domiciliu.

Elevii care se încadrează într-o astfel de situație pot solicita soluționarea cazului, cu condiția să aibă cel puțin media ultimului admis la clasa în care doresc să fie transferați și să existe locuri disponibile. Aceste condiții se aplică tuturor cazurilor speciale, cu excepția candidaților gemeni. Situațiile speciale se soluționează la nivelul Comisiei județene de admitere sau, după caz, de Comisia de admitere a Municipiului București.

Elevii și părinții sunt sfătuiți să urmărească informațiile publicate de inspectoratele școlare pentru a afla modalitatea de depunere a cererilor și documentele necesare acestei etape.

Calendarul pentru etapa a II-a de admitere

Elevii care au parcurs toate etapele primei sesiuni de admitere și nu au fost încă înscriși la un liceu pot participa la etapa a II-a de admitere:

*31 iulie 2026 - afișarea locurilor rămase libere după încheierea primei etape;

*10-12 august 2026 - înscrierea candidaților;

*17-18 august 2026 - repartizarea candidaților de către Comisia județeană de admitere sau, după caz, de Comisia de admitere a Municipiului București.

Ministerul Educației le recomandă elevilor să urmărească anunțurile publicate de inspectoratul școlar din județul lor pentru a afla, în timp util, informațiile privind desfășurarea probelor de aptitudini și a probelor de verificare a competențelor la o limbă modernă.

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