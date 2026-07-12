Ilie Bolojan: „Dacă nu am fi risipit fondurile publice, am fi avut sute de pasaje sau poduri realizate în fiecare an”

Limitarea risipei bugetare reprezintă cheia pentru economii consistente, iar prin reducerea cheltuielilor autorităților și companiilor publice pot fi susținute investiții importante de infrastructură în comunitățile din România, declară Ilie Bolojan: „Dacă nu am fi risipit fondurile publice, am fi avut sute de pasaje sau poduri realizate în fiecare an”, susține premierul interimar.

Ilie Bolojan: „Dacă nu am fi risipit fondurile publice, am fi avut sute de pasaje sau poduri realizate în fiecare an”|Foto: gov.ro

Într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook, premierul demis Ilie Bolojan semnalează că economiile făcute de cancelaria premierului în prima parte a anului echivalează cu valoarea unui pod cu o bandă pe sens peste Crişul Repede sau valoarea unui pasaj rutier suprateran.

„Dacă nu am fi risipit fondurile publice şi am fi extins, de-a lungul anilor, la sutele de autorităţi centrale economiile ce pot fi realizate, am fi avut sute de pasaje sau poduri realizate în fiecare an”, afirmă Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan: „Dacă nu am fi risipit fondurile publice, am fi avut sute de pasaje sau poduri realizate în fiecare an”

Reducerea cheltuielilor statului, a autorităților și companiilor publice ar fi permis derularea unor ample proiecte de investiții, este de părere premierul interimar, care arată că „există loc de mai bine” în ceea ce privește gestionarea banilor publici:

„Ieri, colegul meu Mihai Jurca publicat cheltuielile Cancelariei pe prima jumătate a acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din anii anteriori.(…).Cheltuielile sunt cam la jumătate față de 2024, iar, extinsă pe tot anul, economia este de peste 20 de milioane de lei, echivalentul a peste 4 milioane de euro.

Asta era valoarea unui pod cu o bandă pe sens peste Crișul Repede în anii trecuți sau valoarea unui pasaj rutier suprateran. Unul subteran are un cost mai mare cu 30%.

Dacă nu am fi risipit fondurile publice și am fi extins, de-a lungul anilor, la sutele de autorități centrale economiile ce pot fi realizate, am fi avut sute de pasaje sau poduri realizate în fiecare an, în multe localități din țară. Sau alte investiții publice pe care nu le vedem și de care românii nu vor putea beneficia.

Există loc de mai bine la multe autorități sau companii publice și se pot face economii importante prin limitarea risipei, corecta dimensionare a numărului de angajați și contractarea corectă a lucrărilor și serviciilor publice.

Doar așa putem face mai mult, în semn de respect pentru cetățenii care-și plătesc taxele și impozitele”, susține premierul interimar Ilie Bolojan în mesajul citat.

Cheltuielile cancelariei premierului ar urma să scadă cu peste 48% în acest an comparativ cu 2024, potrivit șefului instituției, Mihai Jurca, care a prezentat, pe Facebook, o comparație a bugetului pentru perioada 2024–2026. Cele mai importante reduceri sunt estimate la transport, protocol și cheltuielile cu salariile și contribuțiile.

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