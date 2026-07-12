MApN: „Dronele au schimbat modul în care se poartă războiul”. Programul de 40 de miliarde de dolari Drone Edge, răspunsul NATO la noua realitate.

NATO investește 40 de miliarde de dolari pentru dezvoltarea de capacități antidronă, prin programul Drone Edge. „Dronele au schimbat războiul”, admite Ministerul Apărării Naționale.

|în imagine: Trupele americane testează tehnologii de combatere a dronelor în Germania pentru a consolida apărarea aeriană a NATO, 20 noiembrie 2025|Foto: NATO

NATO pregătește o investiție substanțială în următorii ani pentru dezvoltarea capacităților antidronă.

Programul Drone Edge este răspunsul NATO la provocările războiului modern.

MApN: „Dronele au schimbat modul în care se poartă războiul”. Programul de 40 de miliarde de dolari Drone Edge, răspunsul NATO la noua realitate.

„Dronele au schimbat modul în care se poartă războiul. NATO îşi adaptează capabilităţile la această nouă realitate”, a transmis Ministerul Apărării, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

După cum semnalează MApN, programul Drone Edge reprezintă răspunsul NATO la una dintre cele mai mare provocări ale războiului modern.

Dronele, un rol tot mai însemnat în conflictele viitorului

Astfel, programul Drone Edge este o iniţiativă a Alianței Nord-Atlantice care urmăreşte dezvoltarea şi achiziţia de capabilităţi moderne pentru detectarea şi combaterea dronelor. Totodată, programul pune accent pe pregătirea unui număr mai mare de operatori şi pe cooperarea dintre statele aliate.

Programul Drone Edge dezvoltat de NATO vizează investitiții noi de peste 40 de miliarde de dolari în următorii ani pentru capabilităţi antidronă, o platformă comună prin care Aliaţii pot achiziţiona mai rapid sisteme deja testate şi creşterea numărului de operatori de drone.

„De la misiuni de recunoaştere până la atacuri asupra infrastructurii critice, acestea au devenit o provocare majoră pentru toate armatele. Drone Edge este răspunsul în NATO la această nouă realitate”, precizează Ministerului Apărării Naționale în mesajul citat.

Sistemul antidronă nu se rezumă doar la interceptarea unei drone:

„Mai întâi aceasta trebuie detectată, identificată şi urmărită, abia apoi poate fi luată decizia potrivită. Cu cât aceste etape sunt mai rapide, cu atât creşte capabilitatea de reacţie”.

Dronele vor avea un rol tot mai important în conflictele viitorului, iar prin participarea la Drone Edge, România contribuie alături de aliaţii săi la dezvoltarea unor capabilităţi moderne care întăresc apărarea colectivă a NATO.

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