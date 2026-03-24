Comisia Europeană amână propunerea de interzicere totală a importurilor de petrol rusesc

Comisia Europeană amână propunerea legislativă de interzicere totală a importurilor de petrol rusesc în contextul situației din Golf și a închiderii de facto a Strâmtorii Ormuz.

Comisia Europeană amână interzicerea totală a importurilor de petrol rusesc în contextul conflictului din Golf și a închiderii de facto a Strâmtorii Ormuz| Foto: DepositPhotos.com

Comisia Europeană nu va mai prezenta pe 15 aprilie propunerea legislativă de interzicere totală a importurilor de petrol rusesc în UE, așa cum planificase anterior, arată agenda legislativă actualizată a executivului comunitar publicată marți, relatează Reuters, citată de Agerpres.ro

Totuși, un oficial european a precizat pentru această agenție de presă că executivul comunitar nicidecum nu a renunțat la respectiva propunere, dar ea va fi prezentată la o dată ulterioară, amânarea fiind determinată de „evoluțiile geopolitice actuale”, referire la războiul declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului, conflict care a crescut prețul petrolului și a întrerupt parțial fluxul de petrol din Golf în urma închiderii de facto a Strâmtorii Ormuz.

Comisia Europeană amână propunerea de interzicere totală a importurilor de petrol rusesc

Data inițială de 15 aprilie pentru prezentarea acestei propuneri legislative fusese stabilită de Comisia Europeană pentru a fi ulterioară alegerilor legislative care au loc pe 12 aprilie în Ungaria, țară dependentă de petrolul rusesc și care în acest moment, împreună cu Slovacia, are o dispută cu Ucraina, pe care o acuză că menține blocat fluxul de petrol rusesc prin conducta Drujba.

CITEȘTE ȘI:

Ungaria a atacat la Curtea Europeană de Justiţie regulamentul care interzice importurile de energie din Rusia

Comisia Europeană a avut în vedere astfel să nu-l ajute pe premierul conservator ungar Viktor Orban să exploateze subiectul și interzicerea importului de petrol rusesc să nu devină o temă de campanie în alegeri.

După invazia rusă în Ucraina, UE și-a redus importurile energetice din Rusia și a decis deja sistarea importurilor de petrol rusesc transportat pe cale maritimă, dar a făcut o excepție pentru petrolul livrat prin conducte, întrucât Ungaria și Slovacia sunt lipsite de ieșire la mare și se pot aproviziona mai greu cu petrol din alte surse.

Eliminarea importurilor de petrol rusesc în UE, până la final de 2027

Propunerea așteptată din partea Comisiei Europene ar stabili prin lege o eliminare completă a importurilor de petrol rusesc în UE până cel târziu la sfârșitul anului 2027, măsură ce s-ar menține inclusiv în eventualitatea ridicării sancțiunilor europene impuse Rusiei după invazia în Ucraina.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut luna aceasta că revenirea la energia rusească ar fi „o gafă strategică” ce ar face Europa mai vulnerabilă.

De asemenea, executivul comunitar a respins săptămâna trecută un apel al premierului belgian Bart De Wever ca UE să-și normalizeze relațiile cu Moscova pentru a redobândi accesul la energia rusească ieftină.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: DepositPhotos.com

CITEȘTE ȘI: