Gazele rusești, interzise în Uniunea Europeană din 2027. Deputatul Ovidiu Cîmpean: „Decuplarea energetică de Rusia este un imperativ strategic”.

Decizia Uniunii Europene de interzicere a importurilor de gaze rusești oferă spațiului comunitar o independență strategică, cu beneficii concrete pentru România. „Mai puțină energie din Rusia înseamnă mai multă siguranță pentru Europa”, spune deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj).

UE elimină importurile de energie din Rusia. Ovidiu Cîmpean: „Decuplarea energetică de un stat agresor este un imperativ strategic".

Din 2027, Uniunea Europeană va opri importurile de energie din Rusia.

Decizia UE a fost apreciată de parlamentarul clujean Ovidiu Cîmpean drept o măsură „corectă și necesară”.

Măsura de eliminare a importurilor de gaze rusești va consolida securitatea energetică europeană și va permite dezvoltarea proiectelor energetice din România.

„În calitate de raportor, am coordonat opinia Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților privind foaia de parcurs a Comisiei Europene pentru eliminarea importurilor de energie din Rusia.

Ieri, Consiliul Uniunii Europene a aprobat oficial strategia de eliminare a importurilor de energie din Rusia, transformând acest obiectiv într-o obligație juridică la nivel european”, anunță parlamentarul liberal Ovidiu Cîmpean într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Conform deciziei, importurile de GNL din Rusia vor fi eliminate până la finalul lui 2026, iar gazele prin conducte cel târziu până la 30 septembrie 2027.

Beneficii pentru proiectele strategice românești

Pentru România, această decizie înseamnă valorificarea Neptun Deep ca proiect strategic și accelerarea Coridorului vertical de gaz Grecia-Bulgaria-România.

De asemenea, măsura va asigura consolidarea independenței energetice a UE și a relațiilor cu aliați precum SUA.

„Decuplarea energetică de Rusia este un imperativ strategic. Menținerea dependențelor energetice față de un stat agresor înseamnă un risc de securitate pentru Uniunea Europeană și pentru spațiul euroatlantic.

Mai puțină energie din Rusia înseamnă mai multă siguranță pentru Europa”, a adăugat deputatul Ovidiu Cîmpean în mesajul citat.

România a susținut constant eliminarea dependenței energetice de Rusia. Unul din proiectele esențiale, precum este Coridorul Vertical de Energie, va permite ca fluxurile de gaze naturale din Grecia și Turcia să treacă bi-direcțional înspre Europa Centrală, de Est și Balcani, respectiv spre Republica Moldova și Ucraina.

De asemenea, proiectul Neptun Deep are un rol cheie în asigurarea independenței energetice prin acoperirea consumului intern și posibilitatea de a exporta surplusul, inclusiv către Republica Moldova. Proiectul Neptun Deep va permite României să devină cel mai mare producător de gaze naturale din UE și va asigura producția a aproximativ 100 miliarde metri cubi de gaze, o contribuție esențială pentru independența energetică națională și regională.

