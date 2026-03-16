Războiul din Orientul Mijlociu continuă să scumpească petrolul. Prețul, aproape dublu în 2 luni.

Prețul barilului de petrol a „explodat” în ultimele două luni, în ultima perioadă, din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Barilul de petrol, în continuă scumpire din cauza războiului din Orientul Mijlociu

Prețul petrolului a continuat să crească luni, 16 martie 2026, traderii analizează următoarele decizii în războiul din Orientul Mijlociu, care afectează piețele globale ale energiei, transmit Reuters și Bloomberg, citate de Agerpres.ro.

Cotația barilului de petrol Brent din Marea Nordului a urcat cu 3,7%, la 106,30 dolari, apoi s-a tranzacționat în jur de 103 dolari, după ce în ianuarie era sub 60 de dolari.

Și cotația țițeiului american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 0,9%, la 99,60 de dolari per baril. În ultimele două săptămâni, cotațiile futures au crescut cu peste 40%.

De asemenea, piața globală a gazelor a fost afectată de o prăbușire a exporturilor de gaze lichefiate ale Qatarului, în timp ce Bahrain-ul a început să reducă producția la cea mai mare topitorie de aluminiu din lume, parțial din cauza închiderii Strâmtorii Ormuz.

Emiratele Arabe Unite au fost printre statele din Golf vizate de cele mai multe atacuri în timpul conflictului cu Iranul.

Autoritățile din emiratul Fujairah au anunțat sâmbătă, 14 martie 2026, că apărarea aeriană a interceptat o dronă, însă căderea unor resturi a declanșat un incendiu. Portul Fujairah este un important centru de depozitare și transbordare, în special pentru petrol. Încărcarea petrolului s-a reluat în portul Fujairah dar producția țării aproape s-a înjumătățit.

Piețele energetice continuă să resimtă impactul războiului din Orientul Mijlociu.

Cea mai gravă perturbare la aprovizionarea mondială cu petrol și gaze naturale lichefiate

Traficul prin Strâmtoarea Ormuz rămâne aproape blocat de la începerea conflictului. Iranul a blocat efectiv strâmtoarea, o cale navigabilă îngustă între Iran și Oman și a întrerupt astfel o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol și gaze naturale lichefiate, în cea mai gravă perturbare înregistrată până acum.

Câteva nave au început să găsească un drum prin aceste căi navigabile. În weekend, un proprietar elen a trimis o navă cu semnalul oprit în timp ce un petrolier din Pakistan pare să fi efectuat prețioasa călătorie. India este în negocieri cu Iranul pentru a asigura trecerea în siguranță a șase petroliere cu gaze petroliere lichefiate.

„Închiderea Strâmtorii Ormuz transformă perturbarea transportului naval în pierderea aprovizionării globale deoarece capacitățile de stocare din regiune se umplu și unele unități de producție se închid”, apreciază analiștii de la Morgan Stanley. Banca se așteaptă în trimestrul doi la o cotație a țițeiului de 110 de dolari per baril.

