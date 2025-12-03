Adio gaz din Rusia în Uniunea Europeană. Când intră în vigoare interdicția totală?

Importul de gaze din Rusia va fi interzis total în toate statele din Uniunea Europeană (UE).

Gazul rusesc își are zilele numărate în statele UE | Foto: depositphotos.com / Fotografie ilustrativă

Eurodeputații statelor europene au ajuns la un acord pentru a interzice toate importurile de gaz rusesc în Uniunea Europeană din toamna lui 2027, au anunțat ei în noaptea de marți spre miercuri, informează AFP, citat de Agerpres.ro.

Când se oprește conducta de gaz rusesc în UE?

Conform sursei citate, acesta este un compromis între Parlamentul European, care dorea o interdicție mai rapidă, și statele membre, care doreau ceva mai mult timp.

Pentru gazoducte, interdicția de contracte pe termen lung, cele mai sensibile, pentru că acoperă uneori zeci de ani, va intra în vigoare pe 30 septembrie 2027, sub rezerva ca stocurile să fie suficiente, și se va aplica cel târziu de la 1 noiembrie 2027.

Pentru gazul natural lichefiat, GNL, interdicția de contracte pe termen lung se va aplica de la 1 ianuarie 2027, conform anunțurilor președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru sancționarea Rusiei.

Pentru contractele pe termen scurt, interdicția se va aplica din 25 aprilie 2026 pentru gazul natural lichefiat și de la 17 iunie 2026 pentru gazul transportat prin gazoduct.

Acest calendar va trebui să fie aprobat o ultimă dată de către statele membre și Parlament, însă acest acord deschide calea spre un vot fără surprize.

Companiile europene vor putea invoca un caz de „forță majoră” pentru a justifica în mod legal aceste rezilieri de contracte, și vor putea menționa interdicția de importuri decisă de UE.

Executivul european a optat mai degrabă pentru o propunere legislativă decât pentru sancțiuni, pentru că aceasta poate fi adoptată cu o majoritate calificată a statelor membre.

Viktor Orban, iar Gică Contra

Scopul este de a evita un veto al Ungariei și Slovaciei, considerate apropiate de Moscova și care se opun ferm acestor măsuri.

La aproape patru ani de la declanșarea invaziei împotriva Ucrainei, Uniunea Europeană vrea să lase Rusia fără sumele substanțiale provenite din livrările sale de gaz și care îi finanțează efortul de război.

Partea gazului rusesc în importurile de gaz ale Uniunii Europene s-a redus de la 45% în 2011 la 19% în 2024.

Însă, chiar dacă UE s-a străduit să își reducă aprovizionările prin gazoducte, ea s-a întors în parte spre gazul natural lichefiat (GNL) transportat pe nave, descărcat în porturi, regazificat și apoi injectat în rețeaua europeană.

După SUA (45%), Rusia ocupa un loc central cu 20% din importurile de GNL ale UE în 2024, cu 20 de miliarde de metri cubi din sutele de miliarde importate.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: