Alegerile parlamentare din Ungaria, programate pentru 12 aprilie. Provocări majore pentru partidul lui Viktor Orban, care riscă să piardă puterea.

Alegerile legislative din Ungaria ar putea reprezenta cea mai grea provocare pentru Viktor Orban, în timpul celor 16 ani cât s-a aflat la putere.

Alegerile legislative din Ungaria, cea mai grea provocare pentru Viktor Orban, aflat de 16 ani la putere| Foto: Depositphotos.com

Cetățenii ungari sunt chemați la vot pe 12 aprilie pentru alegerea noului parlament al țării, a anunțat marți președintele Ungariei, Tamas Sulyok, informează AFP și Reuters, citate de Agerpres.ro

Alegerile parlamentare din Ungaria, programate pentru 12 aprilie. Provocări majore pentru partidul lui Viktor Orban, care riscă să piardă puterea.

„Am fixat data alegerilor legislative din 2026. Scrutinul se va desfășura duminică, 12 aprilie 2026”, a notat Tamas Sulyok într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Pentru prima dată de la preluarea puterii în 2010, premierul naționalist Viktor Orban se va confrunta cu un contracandidat puternic din partea opoziției, Peter Magyar, al cărui partid de centru-dreapta conduce în preferințele electoratului ungar în majoritatea sondajelor de opinie.

Partidul lui Viktor Orban, în fața unor alegeri legislative provocatoare

Naționalistul Viktor Orban se confruntă cu ceea ce ar putea fi cea mai grea provocare din timpul celor 16 ani cât s-a aflat la putere.

Stagnarea economică a Ungariei și creșterea majoră a costului de trai l-ar putea slăbi pe liderul maghiar și îl pot propulsa pe rivalul său din opoziție, al cărui partid conduce în majoritatea sondajelor de opinie.

Ungaria va avea alegeri legislative în primăvara anului viitor în contextul în care partidul conservator Fidesz al lui Orban este amenințat de noul partid Tisza, creat de Peter Magyar. Acesta din urmă a demisionat din partidul Fidesz la începutul anului trecut, după ce a divorțat de Judit Varga, fosta titulară a portofoliului Justiției și o aliată a premierului.

Formațiunea lui Magyar, care se descrie drept un partid pro-european de centru-dreapta, s-a impus rapid ca principală formațiune de opoziție, iar la alegerile europarlamentare s-a clasat pe locul doi, după Fidesz, cu aproape 30% din voturi.

Recente sondaje de opinie susțin că Tisza ar devansa Fidesz în intențiile de vot și că Orban riscă să piardă puterea după alegerile legislative

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: Depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: