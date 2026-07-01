Clujul, primul județ din România la Evaluarea Națională 2026, cu o rată de promovabilitate de 90,24%. Peste 5.000 de elevi au susținut probele scrise.

Potrivit rezultatelor inițiale la Evaluarea Națională 2026, județul Cluj se plasează pe prima poziție la nivel național, cu o rată de promovabilitate de 90,24%. Peste 5.000 de elevi au susținut probele scrise în Cluj.

Clujul, primul județ din România la Evaluarea Națională 2026, cu o rată de promovabilitate de 90,24%. Peste 5.000 de elevi au susținut probele scrise.|Foto: monitorulcj.ro

Elevii claselor a VIII-a din județul Cluj au aflat, marți, rezultatele examenului de Evaluare Națională, sesiunea iunie-iulie 2026, înainte de contestații.

Sursa: edu.ro

În județul Cluj, situația statistică generală arată faptul că dintre cei 5.138 candidați prezenți, dintr-un total de 5.244 elevi înscriși la examenul de Evaluare Națională 2026, 4.637 elevi au obținut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci), reprezentând 90,24%, potrivit datelor centralizate de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Cluj.

Clujul, primul județ din România la Evaluarea Națională 2026, cu o rată de promovabilitate de 90,24%. Peste 5.000 de elevi au susținut probele scrise.

Rata de participare în județul Cluj a fost de 97,97%, reprezentând 5.138 candidați prezenți, în sesiunea iunie – iulie 2026.

După cum arată Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj, primele rezultate la examenul de Evaluare Naţională din acest an plasează din nou Clujul în topul județelor la nivel național.

27 de note de zece în Cluj

La proba de Limba și literatura română au obținut note peste sau egale cu 5 (cinci) 4.715 candidați (91,60%), iar 17 de candidați au fost notați cu 10 (zece).

La proba de Matematică, 4.430 candidați (86,20%) au note peste sau egale cu 5 (cinci), iar 4 candidați au obținut nota 10 (zece).

La proba de Limba și literatura maternă, 549 de candidați, din cei 567 prezenți la această probă, au obținut note mai mari sau egale cu 5, iar 6 candidați au fost notați cu 10 (zece).

Rezultatele obținute de către absolvenții claselor a VIII-a pot fi consultate și sunt disponibile în mediul online, pe platforma dedicată, dar și la avizierele celor 108 unități de învățământ preuniversitar din județul Cluj, desemnate centre de examen pentru Evaluarea Națională, sesiunea iunie-iulie 2026.

Completarea fișelor pentru admiterea la liceu

„Felicitări copiilor și mulțumiri tuturor celor care au contribuit la această nouă reuşită a învățământului clujean. Rezultatele demonstrează că în județul Cluj se lucrează cu responsabilitate și că în tot acest timp s-au depus eforturi pentru ca elevii să fie pregătiți temeinic”, a transmis Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

După cum arată șefa IȘJ Cluj, în continuarea pentru elevi urmează o etapă importantă: completarea fișelor pentru admiterea la liceu.

„De acum, urmează completarea fișelor cu opțiuni pentru admiterea în învățământul liceal, proces care necesită informarea și completarea cu atenție a unui număr cât mai mare de coduri” a adăugat inspectorul școlar general al IȘJ Cluj, Marinela Marc.

Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor

Candidații pot solicita vizualizarea lucrării proprii după afișarea rezultatelor inițiale (1 iulie, în intervalul orar 14:00 - 18:00, respectiv în zilele de 2 și 3 iulie, conform calendarului aprobat). La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor. În aceeași măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul la depunerea contestației. Candidații care contestă rezultatul inițial al evaluării trebuie să completeze, să semneze și să depună/transmită prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Etapa de soluționare a contestațiilor va avea loc în perioada 4-7 iulie 2026, iar rezultatele finale vor fi afișate miercuri, 8 iulie 2026.

Toate informațiile, precum și graficul cu privire la depunerea eventualelor cereri de vizualizare a lucrării/lucrărilor proprii, precum și a contestațiilor în cele 108 centre de examen din județul Cluj, sunt disponibile pe site-ul ISJ Cluj.

Media generală de admitere se calculează considerând 100% media de la examenul de Evaluare Națională 2026.

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