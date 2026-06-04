A apărut Ghidul Liceelor 2026! Totul despre admiterea la liceu în Cluj: calendar, medii și oferta completă de școlarizare.

A apărut Ghidul Liceelor 2026, adresat tuturor elevilor din județul Cluj care se pregătesc să devină liceeni.

Admitere la liceu 2026 în Cluj: 220 de clase disponibile pentru viitorii liceeni | Foto: monitorulcj.ro / Fotografie ilustrativă

GHIDUL LICEELOR 2026. Totul despre ADMITEREA la liceu în Cluj. Fiind o etapă importantă în viața viitorilor liceeni, în care aceștia trebuie să ia decizii cu privire la cariera lor, Ghidul Liceelor 2026 le vine în ajutor, prezentând cele mai cunoscute licee din Cluj, dar și informații importante precum calendarul admiterii ori regulile privind calcularea mediilor.

„Fiecare absolvent al clasei a VIII-a își va putea continua parcursul educațional în județul Cluj, indiferent de rezultatul obținut. Chiar dacă nu ajung la liceul pe care și l-au dorit inițial, există foarte multe posibilități pentru a-și construi un viitor frumos și pentru a-și realiza visurile”, a transmis Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

Inspectorul școlar general al județului Cluj spune că etichetele de tipul „licee bune” și „licee proaste” nu reflectă realitatea sistemului educațional clujean.

„Nu sunt de acord cu această etichetare. Dacă ne uităm la procentul de promovare de la Examenul de Bacalaureat din ultimii ani, observăm că procentul este de peste 90%, anul trecut am avut 22 de licee cu 100%, printre acestea situându-se și licee tehnologice. Sunt mulți absolvenți ai unor licee nu neapărat de top, care ajung, ulterior, după finalizarea studiilor universitare să performeze în diverse domenii de activitate”, a mai spus Marc.

Profilul real, la mare căutare în rândul viitorilor liceeni

În ceea ce privește preferințele elevilor, Marinela Marc afirmă că în ultimii ani s-au conturat câteva tendințe ale elevilor în alegerea liceelor. Profilul real este în topul preferințelor, mai exact, specializările de Matematică-Informatică și Științe ale Naturii fiind printre cele mai căutate. În același timp, colegiile naționale și liceele teoretice cu rezultate foarte bune la examenul de Bacalaureat rămân principalele ținte în opțiunile părinților și elevilor.

Comparativ cu filiera teoretică, liceele tehnologice atrag mai puțini candidați cu medii mari, chiar dacă în județul Cluj există colegii tehnice și licee tehnologice care au avut promovabilitate de 100% la examenul de Bacalaureat. Marinela Marc consideră că, la această vârstă, în multe situații alegerea liceului aparține mai mult părinților decât elevilor, iar presiunea socială legată de anumite profile sau licee influențează drastic decizia finală.

„Din păcate, la această vârstă, în majoritatea cazurilor, decizia către un liceu sau filieră aparține părinților, care nu acceptă că nu toți copiii pot face față rigorilor și programelor școlare de la anumite filiere sau profile. Mediile obținute la examenul de Evaluare Națională pot fi un indiciu, cu foarte mici excepții, dacă un copil poate să se descurce la un profil unde se studiază mai multă matematică, de exemplu”, explică șefa IȘJ Cluj.

Citește AICI toate informațiile despre modificările la admiterea la liceu în Cluj în anul 2026: GHIDUL LICEELOR 2026

Câte clase de liceu sunt la fiecare filieră de studiu: teoretică, tehnologică și vocațională

Potrivit datelor prezentate de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, în acest an școlar sunt înscriși în clasa a VIII-a 5.754 de elevi, dintre care 4.350 provin din mediul urban, iar 1.404 învață în școli din mediul rural.

Astfel, pentru anul școlar 2026-2027 sunt aprobate 220 de clase la nivel liceal, după cum urmează:

● 98,5 clase la filiera teoretică, care include profilurile umanist și real;

● 93 de clase la filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale și protecția mediului;

● 28,5 clase la filiera vocațională.

Totodată, 10 dintre clasele din cadrul filierei tehnologice sunt organizate în sistem dual.

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