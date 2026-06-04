Marinela Marc, șefa IȘJ Cluj: „Fiecare elev își va găsi locul la liceu”.

Absolvenții claselor a VIII-a se pregătesc în această perioadă pentru susținerea Evaluării Naționale și pentru unul dintre cele mai importante momente din parcursul lor educațional, și anume, alegerea liceului.

Marinela Marc, șefa IȘJ Cluj / Foto: monitorulcj.ro

În județul Cluj, oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027 vine cu suficiente locuri pentru continuarea studiilor, indiferent de rezultatul obținut la examen, dar și cu specializări diverse, adaptate atât cerințelor pieței muncii, cât și intereselor și aptitudinilor elevilor.

Despre numărul absolvenților de gimnaziu, oferta liceelor clujene, tendințele ultimilor ani în alegerea specializărilor, rolul consilierii școlare și performanțele obținute constant de elevii clujeni la examenele naționale am stat de vorbă cu Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

5.754 de elevi vor susține Evaluarea Națională

Potrivit datelor prezentate de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, în acest an școlar sunt înscriși în clasa a VIII-a 5.754 de elevi, dintre care 4.350 provin din mediul urban, iar 1.404 învață în școli din mediul rural. Pentru toți acești elevi urmează o perioadă intensă de pregătire, dar și de luare a unor decizii importante privind continuarea studiilor.

220 de clase aprobate pentru anul școlar viitor. Învățământul dual, o oportunitate pentru elevi.

Șefa IȘJ Cluj afirmă că, indiferent de rezultatul obținut la Evaluarea Națională, sistemul educațional clujean oferă suficiente locuri pentru continuarea studiilor, iar diversitatea ofertei educaționale reprezintă una dintre principalele caracteristici ale învățământului liceal din județ.

Astfel, pentru anul școlar 2026-2027 sunt aprobate 220 de clase la nivel liceal, după cum urmează:

● 98,5 clase la filiera teoretică, care include profilurile umanist și real;

● 93 de clase la filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale și protecția mediului;

● 28,5 clase la filiera vocațională.

Totodată, 10 dintre clasele din cadrul filierei tehnologice sunt organizate în sistem dual.

Marinela Marc spune că învățământul dual poate fi o oportunitate pentru elevii care își doresc o calificare profesională și integrarea rapidă pe piața muncii. Acest tip de învățământ este susținut financiar de agenții economici, care oferă elevilor burse suplimentare față de cele acordate de stat, stagii de practică și, în multe situații, posibilitatea angajării după finalizarea studiilor.

În același timp, elevii beneficiază de pregătire practică desfășurată în condiții moderne, direct în companii. Inspectorul școlar general al județului Cluj precizează că toate informațiile privind specializările, numărul de locuri și ultimele medii de admitere se regăsesc în Broșura admiterii editată de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, document consultat anual de elevi și părinți înaintea completării opțiunilor pentru admiterea la liceu.

Profilul real, la mare căutare în rândul viitorilor liceeni

În ceea ce privește preferințele elevilor, Marinela Marc afirmă că în ultimii ani s-au conturat câteva tendințe ale elevilor în alegerea liceelor. Profilul real este în topul preferințelor, mai exact, specializările de Matematică-Informatică și Științe ale Naturii fiind printre cele mai căutate. În același timp, colegiile naționale și liceele teoretice cu rezultate foarte bune la examenul de Bacalaureat rămân principalele ținte în opțiunile părinților și elevilor.

Comparativ cu filiera teoretică, liceele tehnologice atrag mai puțini candidați cu medii mari, chiar dacă în județul Cluj există colegii tehnice și licee tehnologice care au avut promovabilitate de 100% la examenul de Bacalaureat. Marinela Marc consideră că, la această vârstă, în multe situații alegerea liceului aparține mai mult părinților decât elevilor, iar presiunea socială legată de anumite profile sau licee influențează drastic decizia finală.

„Din păcate, la această vârstă, în majoritatea cazurilor, decizia către un liceu sau filieră aparține părinților, care nu acceptă că nu toți copiii pot face față rigorilor și programelor școlare de la anumite filiere sau profile. Mediile obținute la examenul de Evaluare Națională pot fi un indiciu, cu foarte mici excepții, dacă un copil poate să se descurce la un profil unde se studiază mai multă matematică, de exemplu”, explică șefa IȘJ Cluj.

În ceea ce privește filiera vocațională, opțiunile au rămas relativ constante în ultimii ani, însă există un interes crescut pentru Colegiul Pedagogic și Liceul cu Program Sportiv, instituții spre care se îndreaptă anual numeroși absolvenți de clasa a VIII-a.

Marinela Marc precizează că o noutate importantă a anului școlar 2026-2027 este faptul că nu se va mai vorbi despre învățământ profesional separat, ci despre învățământ liceal tehnologic, care le oferă elevilor posibilitatea obținerii unui certificat de calificare profesională după trei ani de studiu, chiar dacă aleg să nu continue până la examenul de Bacalaureat.

Consilierea școlară, un pas important în alegerea liceului

Orientarea școlară poate fi copleșitoare pentru un elev de clasa a VIII-a, mai ales în cazul dat, unde există foarte multe opțiuni în ceea ce privește alegerea liceului. De aceea, șefa IȘJ Cluj îi încurajează pe elevi să apeleze la consilierea școlară când vine vorba de alegerea liceului.

„Consilierea școlară are un rol foarte important în orientarea elevilor, deoarece îi ajută să ia decizii potrivite în funcție de aptitudini, interese și perspective de viitor. În practică, rolul său se manifestă în mai multe direcții. Consilierul școlar îi ajută pe elevi să își descopere punctele forte, interesele și stilul de învățare prin discuții, chestionare și teste vocaționale. Astfel, elevul poate înțelege dacă i se potrivește mai bine un profil teoretic, tehnologic sau vocațional. Consilierea oferă informații despre: specializări, discipline studiate, condiții de admitere, posibilități de continuare a studiilor, oportunități de angajare”, afirmă Marinela Marc.

Totodată, târgurile ofertelor educaționale organizate anual de Inspectoratul Școlar Județean Cluj în fiecare municipiu al județului le oferă elevilor și părinților posibilitatea de a interacționa direct cu reprezentanții liceelor și de a obține informații despre specializări, activități extracurriculare, cluburi sportive, proiecte europene sau activități de robotică și dezbateri.

„Nu există licee bune și licee proaste”

Inspectorul școlar general al județului Cluj spune că etichetele de tipul „licee bune” și „licee proaste” nu reflectă realitatea sistemului educațional clujean.

„Nu sunt de acord cu această etichetare. Dacă ne uităm la procentul de promovare de la Examenul de Bacalaureat din ultimii ani, observăm că procentul este de peste 90%, anul trecut am avut 22 de licee cu 100%, printre acestea situându-se și licee tehnologice. Sunt mulți absolvenți ai unor licee nu neapărat de top, care ajung, ulterior, după finalizarea studiilor universitare să performeze în diverse domenii de activitate”.

Mesaj pentru elevi și părinți

Elevilor de clasa a VIII-a li se recomandă să valorifice cât mai bine perioada rămasă până la examen, să se concentreze asupra dificultăților identificate la simulări și să își gestioneze emoțiile astfel încât să poată aborda Evaluarea Națională cu încredere.

„Fiecare absolvent al clasei a VIII-a își va putea continua parcursul educațional în județul Cluj, indiferent de rezultatul obținut. Chiar dacă nu ajung la liceul pe care și l-au dorit inițial, există foarte multe posibilități pentru a-și construi un viitor frumos și pentru a-și realiza visurile”, transmite Marinela Marc.

Părinților li se recomandă să își asculte copiii, să evite comparațiile și presiunea legată exclusiv de prestigiul unui liceu și să îi sprijine în alegerea unui profil compatibil cu aptitudinile și interesele lor.

Care este cheia succesului la Cluj?

Întrebată care este „cheia succesului” în învățământul clujean, pe seama rezultatelor foarte bune obținute constant de județul Cluj la examenele naționale, Marinela Marc afirmă că succesul vine din faptul că toate instituțiile implicate în educație reușesc să funcționeze ca o echipă.

„Inspectoratul școlar comunică foarte bine cu școlile, școlile cu familiile elevilor și cu autoritățile, iar rezultatele reflectă munca tuturor celor implicați în procesul educațional”, spune șefa IȘJ Cluj.

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