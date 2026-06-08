Profesorii se pregătesc de proteste. Lider de sindicat din Cluj: „Oamenii sunt nemulțumiți. Legea salarizării nedreptățește cadrele didactice și angajații din învățământ”.

Sindicaliștii din Educație anunță un marș de protest săptămâna viitoare, în Capitală, împotriva legii salarizării promovate de Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan. „Oamenii sunt supărați și nemulțumiți de această lege care îi nedreptățește”, spune Lucia Cojocaru, liderul Sindicatului Liber din Învățământul Preuniversitar Clujean.

Profesorii clujeni, protest în fața Guvernului|Foto: monitorulcj.ro

Profesorii anunță proteste în contextul legii salarizării promovate de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.

„Ne pregătim, într-adevăr, pentru protest”, spune pentru monitorulcj.ro liderul Sindicatului Liber din Învățământul Preuniversitar Cluj, Lucia Cojocaru.

Profesorii se pregătesc de proteste. Lider de sindicat din Cluj: „Oamenii sunt nemulțumiți. Legea salarizării nedreptățește cadrele didactice”.

Potrivit liderului de sindicat, în prezent se desfășoară etapa de convocare a membrilor. Astfel, miercurea viitoare, 17 iunie, profesorii clujeni vor protesta în Piața Victoriei împotriva noii legi a salarizării.

Protestul va fi urmat de un marș până la Parlament. De altfel, sindicaliștii din Educație anunță că Parlamentul va fi pichetat zilnic, până la definitivarea legii salarizării.

Profesorii clujeni, protest în fața Guvernului|Foto: Sindicatul Liber al Învățământului Preuniversitar Clujean-FSLI - Facebook

„Lumea este nemulțumită. Vom participa la acest protest, care se va desfășura în fața Guvernului, urmat de un marș până la Parlament. Iar ulterior, în perioada de după, se va picheta zilnic Parlamentul până la definitivarea acestei legi a salarizării”, a declarat pentru monitorulcj.ro Lucia Cojocaru, președintele Sindicatului Liber al Învățământului Preuniversitar (SLIP) Clujean, parte a Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI).

Care sunt revendicările profesorilor?

Sindicatele din Educație cer salarii motivante pentru toți salariații din educație. Principalele revendicări:

• Respectarea angajamentelor asumate față de personalul din învățământ;

• O lege a salarizării echitabilă și predictibilă;

• Anularea măsurilor care afectează grav funcționarea școlilor;

• Respect pentru educație și pentru cei care construiesc viitorul României.

„Este o lege care ne nedreptățește. Nu este normal ca un Guvern provizoriu să poată emite o astfel de lege, după părerea mea vorbim de aspecte de neconsituționalitate. Doar parlamentarii poti iniția un asemenea proiect de lege.

Oamenii sunt supărați și nemulțumiți, iar în consecință vom protesta la București”, a adăugat liderul de sindicat.

Referitor la modul în care aceste proteste pot interfera cu desfășurarea examenelor naționale, liderul sindicatului clujean a admis că acest aspect este puțin probabil, în condițiile în care o parte din profesori s-au înscris pentru a participa la examene, în timp ce alții nu au făcut-o.

„În același timp, marea majoritate a profesorilor este nemulțumită de schimbările propuse, iar vocea lor trebuie să se facă auzită”, a adăugat președintele SLIP Cluj, Lucia Cojocaru.

Marșul pentru Educație: protest de amploare cu zeci de mii de profesori în stradă

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) a anunțat, luni, printr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook, proteste de stradă în Piața Victoriei și pichetarea Parlamentului, miercuri, 17 iunie 2026, în contextul noii legi a salarizării. Mitingul și marșul de protest ar putea scoate în stradă până la 20.000 de profesori.

Conform legii salarizării propuse, sporurile pentru dirigenție, suprasolicitare și gradația de merit sunt eliminate ori sunt transformate în bonusuri temporare.

Potrivit sindicaliștilor, noul proiect al legii salarizării nu răspunde așteptărilor legitime ale celor care lucrează în școli. În același timp, efectele Legii nr. 141/2025 se văd deja în fiecare unitate de învățământ: norme mai mari, plata insuficientă a muncii suplimentare, clase mai aglomerate și o presiune tot mai mare asupra personalului didactic, didactic auxiliar și administrativ.

„Nu putem accepta ca educația să fie tratată din nou ca un domeniu din care se taie atunci când apar dificultăți bugetare. Nu putem accepta ca profesorii, învățătorii, educatorii, personalul didactic auxiliar și administrativ să fie considerați o categorie profesională care trebuie să suporte permanent costul austerității”, potrivit sursei menționate.

Totuși, reprezentanții FSLI nu exclud boicotarea examenelor naționale.

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