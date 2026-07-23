Europa, mai accesibilă pentru zona Transilvaniei prin zborurile directe spre Viena și Frankfurt de pe Aeroportul Internațional Cluj

Zborurilor directe spre Viena și Frankfurt, disponibile din iulie de pe Aeroportul Internațional Cluj, oferă o conexiune eficientă pentru locuitorii din Transilvania cu Europa.

Europa, mai accesibilă pentru zona Transilvaniei prin zborurile directe spre Viena și Frankfurt de pe Aeroportul Internațional Cluj|Foto: airportcluj.ro

Europa devine și mai accesibilă pentru locuitorii Transilvaniei odată cu introducerea din această vară a două rute directe - operate de AnimaWings - ce răspund uneia dintre cele mai importante nevoi ale pasagerilor din regiune, respectiv: conexiuni rapide către marile centre economice și culturale ale continentului.

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj are, începând de vineri, 17 iulie, noi conexiuni aeriene directe cu Viena și Frankfurt|Foto: Mădălina Ivan - monitorulcj.ro

Astfel, din luna iulie 2026, pasagerii pot zbura direct din Cluj-Napoca către Viena și Frankfurt, două dintre cele mai importante orașe europene pentru afaceri, turism, educație și conexiuni internaționale. Zborurile sunt operate de două ori pe săptămână, în fiecare marți și vineri, oferind flexibilitate atât pentru deplasările profesionale, cât și pentru escapadele de weekend.

Cluj-Napoca își consolidează statutul de poartă aeriană a Transilvaniei

Prin lansarea acestor rute, compania aeriană românească continuă dezvoltarea în cadrul aeroportului clujean, transformând orașul într-un punct strategic pentru mobilitatea din centrul și nord-vestul României.

Pentru oamenii de afaceri, studenți, turiști sau membrii comunităților românești din Europa, accesul direct către două dintre cele mai importante noduri europene înseamnă economie de timp, confort și posibilitatea de a ajunge mai rapid la destinațiile finale, fără escale.

Viena, eleganță imperială și unul dintre cele mai importante centre europene

Viena este una dintre destinațiile care îmbină perfect tradiția cu modernitatea. Recunoscută pentru calitatea excepțională a vieții și pentru rolul său de important centru european de afaceri, capitala Austriei atrage anual milioane de vizitatori, fie pentru întâlniri de business, conferințe și evenimente internaționale, fie pentru experiențele culturale pe care le oferă. În același timp, aeroportul din Viena reprezintă unul dintre cele mai importante hub-uri aeriene din Europa, facilitând conexiuni rapide către numeroase destinații intercontinentale.

Viena, eleganță imperială și unul dintre cele mai importante centre europene|Foto: airportcluj.ro

Dincolo de oportunitățile profesionale, Viena își cucerește vizitatorii prin farmecul arhitecturii imperiale, palate emblematice precum Schönbrunn și Hofburg, renumita Operă de Stat, muzeele de prestigiu și atmosfera inconfundabilă a cafenelelor sale istorice. Fie că este aleasă pentru un city break, o călătorie de afaceri sau ca punct de plecare către alte destinații internaționale, Viena rămâne una dintre cele mai atractive și apreciate capitale europene.

Frankfurt, motorul financiar al Europei și una dintre cele mai importante porți aeriene ale lumii

Noua rută directă către Frankfurt deschide accesul către unul dintre cele mai influente centre economice europene. Orașul găzduiește sediul Băncii Centrale Europene, numeroase instituții financiare internaționale și unele dintre cele mai importante companii globale.

În fiecare an, Frankfurt atrage milioane de participanți la târguri și expoziții internaționale, fiind recunoscut drept unul dintre cele mai importante centre expoziționale din lume. Pentru companiile din Transilvania, această conexiune facilitează dezvoltarea relațiilor comerciale cu Germania și cu întreaga Europă Occidentală.

Frankfurt, motorul financiar al Europei și una dintre cele mai importante porți aeriene ale lumii|Foto: airportcluj.ro

Aeroportul din Frankfurt este unul dintre cele mai mari hub-uri aeriene europene, oferind legături rapide către sute de destinații de pe toate continentele. Astfel, noua rută AnimaWings reprezintă nu doar o legătură directă cu Germania, ci și o poartă către întreaga lume.

În același timp, orașul are multe de oferit și turiștilor: un impresionant contrast între zgârie-nori moderni și centrul istoric reconstruit, muzee de renume internațional pe malurile râului Main, restaurante cosmopolite și o viață culturală vibrantă.

Beneficii pentru întreaga regiune

Noile zboruri răspund unei cereri în continuă creștere venite din partea companiilor, antreprenorilor, mediului universitar și comunităților românești stabilite în Austria și Germania. Totodată, acestea contribuie la dezvoltarea economică a Transilvaniei, facilitează investițiile, schimburile comerciale și mobilitatea forței de muncă, oferind în același timp noi oportunități pentru turismul de incoming și outgoing.

Pentru pasagerii care călătoresc frecvent, eliminarea escalelor înseamnă timp câștigat, predictibilitate și o experiență de călătorie mai eficientă.

Conexiune cu cele mai importante centre europene prin zboruri directe

Lansarea rutelor către Vienași Frankfurt face parte din strategia de extindere accelerată a AnimaWings pe Aeroportul Internațional Cluj, unde compania își consolidează poziția ca unul dintre cei mai dinamici operatori aerieni.

În prezent, compania aeriană operează nouă destinații din Cluj-Napoca – București, Istanbul, Atena, Salonic, Olbia (Sardinia), Zakynthos, Antalya, Viena și Frankfurt – oferind atât zboruri regulate, cât și conexiuni de vacanță către unele dintre cele mai căutate destinații din Europa și zona Mediteranei.

Aeroportul Internațional Cluj operează la nivelul anului 2026 o rețea de peste 60 de destinații, dintre care 13 destinații sunt noi, acoperind astfel aproximativ 25 de țări din Europa și nu numai.

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