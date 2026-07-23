Supărări pentru cazare la Electric Castle. Festivalierii îi acuză pe localnici că vor să se îmbogățească în 4 zile: „Am plătit 1.000€ și am găsit șoareci în casă!”

Nemulțumirile legate de cazările din Bonțida au stârnit o dezbatere aprinsă după încheierea Electric Castle.

Cazările din Bonțida au devenit subiect de controverse după încheierea ediției din acest an a festivalului Electric Castle. | Foto: Facebook - Marcel Lucian / Foto: Andrei APOLZAN

Cazările din Bonțida au devenit subiect de controverse după încheierea ediției din acest an a festivalului Electric Castle.

În timp ce unii localnici spun că au rămas fără turiști din cauza căsuțelor amenajate de organizatorii festivalului, numeroși participanți susțin că prețurile exagerate și condițiile oferite i-au făcut să aleagă campingul sau cazările din Cluj.

Discuția a pornit de la un mesaj publicat pe rețelele sociale de un locuitor din Bonțida, care reclamă că mulți săteni nu au mai avut turiști cazați în acest an, acuzând organizatorii Electric Castle că au construit prea multe unități de cazare în interiorul festivalului. În replică, sute de festivalieri au povestit experiențe neplăcute și au explicat de ce au renunțat la cazările oferite de localnici.

Campingul Electric Castle a fost, și în acest an, una dintre cele mai populare opțiuni de cazare pentru festivalieri, mulți alegând această variantă în detrimentul ofertelor din Bonțida. | Foto: Andrei APOLZAN

„Ce rost mai are festivalul dacă doar organizatorii câștigă?”

Dezbaterea a fost deschisă de un locuitor din Bonțida, care susține că numeroase familii din comună nu au mai avut turiști în acest an, deoarece o mare parte dintre participanți au ales să se cazeze în căsuțele și campingurile puse la dispoziție de organizatorii Electric Castle.

„Doresc să sesizez un lucru în ceea ce privește cazările la locuitorii din Bonțida. Mulți locuitori ai comunei nu au cazați la casele lor din cauza că au construit multe căsuțe organizatorii EC. Atunci ce rost mai are acest eveniment? Să câștige doar organizatorii, iar cetățenii comunei nimic, decât să suporte gălăgia?”, a scris acesta pe Facebook

Postarea a adunat rapid zeci de comentarii, însă reacțiile au mers într-o direcție diferită față de cea anticipată.

În timp ce unii localnici s-au plâns că au avut mai puțini turiști cazați, numeroși participanți spun că au preferat campingul festivalului datorită condițiilor și prețurilor considerate mai avantajoase. | Foto: Andrei Apolzan

Festivalierii: „Nu lipsa turiștilor e problema, ci prețurile și condițiile”

Cei mai mulți participanți la festival au susținut că motivul pentru care au renunțat la cazările din sat nu îl reprezintă existența campingului oficial, ci tarifele foarte mari raportate la condițiile oferite.

Mai mulți utilizatori au povestit că au primit oferte de 2.500, 3.500, 4.000 sau chiar 6.000 de lei pentru câteva nopți, în locuințe care aveau băi comune, camere neterminate sau chiar toalete în curte.

Un festivalier a povestit că a plătit 4.000 de lei pentru o cameră din care a plecat după prima noapte.

„Era extrem de jegoasă și aveau șoareci. Am recuperat doar 1.000 de lei. Preferam să stau la cort decât în împuțiciunea aia.”

O altă participantă spune că a fost nevoită să doarmă în mașină după ce a descoperit condițiile din casa în care se cazase.

„Avea mizerie și șoareci în casă. Am ajuns să plătesc foarte mult și să dorm în mașină. Unii aveau WC în curte, alții camere neterminate, iar prețurile erau ca la hoteluri de cinci stele.”

Alți utilizatori au afirmat că preferă să închirieze un apartament în Cluj și să facă naveta decât să plătească mii de lei pentru o cameră în Bonțida.

EC Village a fost una dintre cele mai căutate variante de cazare la ediția din acest an a Electric Castle, mulți festivalieri alegând confortul și facilitățile oferite în interiorul festivalului. | Foto: Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro

„Cereți bani pe măsura condițiilor”

În comentarii au apărut numeroase mesaje potrivit cărora problema nu este lipsa cererii, ci raportul dintre preț și condițiile oferite.

„Creați condiții”, a scris un utilizator.

„Cetățenii comunei au prețuri nesimțite la cazări. Aproape în fiecare an am vrut să mă cazez în Bonțida și tot la cort am ajuns”, a comentat un alt utilizator.

Alții au susținut că există și gazde serioase, însă acestea sunt mai puțin vizibile.

Există și exemple care contrazic criticile

Nu toate experiențele au fost negative. Chiar și printre comentariile din online au existat persoane care au spus că sunt cazate de ani de zile la aceleași familii și că nu au avut niciodată probleme.

Un astfel de exemplu am trăit și eu, autoarea acestui articol, în ziua 0 a festivalului am mers la cazarea unor festivalieri.

Gazda a oferit camere curate, trei băi pentru turiști și paturi supraetajate, iar pe lângă cazare le-a pregătit oaspeților și mâncare gătită în casă, inclusiv supă de pui cu tăieței de casă și paste „carbonara” (paste cu pui și smântână), pentru 30 de lei de persoană.

Curtea era amenajată astfel încât oaspeții să se poată relaxa și între concerte. La masa de pe terasă era montată o huță, iar cei care voiau să se bucure de câteva momente de liniște puteau sta într-un hamac amplasat la umbra pomilor.

Dincolo de condițiile foarte bune de cazare, gazda s-a remarcat prin ospitalitate și atenția acordată turiștilor, făcându-i să se simtă mai degrabă invitați în casa unor prieteni decât simpli clienți. Astfel de exemple arată că și în Bonțida există localnici care aleg să câștige prin servicii de calitate și respect față de oaspeți, nu doar prin tarife ridicate.

Exemplul arată că există și localnici care au ales să atragă turiști prin servicii și condiții bune, nu doar prin tarife ridicate.

EC Village a oferit festivalierilor o alternativă la cazările din Bonțida, cu spații amenajate special pentru eveniment și facilități aflate la doar câteva minute de scenele festivalului. | Foto: Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro

Dezbaterea continuă după încheierea festivalului

Discuția despre cazările din Bonțida readuce în atenție una dintre cele mai vechi probleme ale Electric Castle. Dacă unii localnici consideră că organizatorii le reduc șansele de a câștiga bani prin extinderea facilităților de cazare din interiorul festivalului, o mare parte dintre festivalieri susțin că piața s-a schimbat tocmai din cauza prețurilor foarte mari și a condițiilor care, în unele cazuri, nu justifică sumele cerute.

Comentariile publicate după festival arată că, pentru mulți participanți, decizia de a alege campingul oficial sau o cazare în Cluj nu a fost determinată de lipsa ofertelor din Bonțida, ci de dorința de a beneficia de condiții decente la un preț considerat corect.

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