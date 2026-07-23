POZA ZILEI. La doar câteva zile de la deschiderea Centrului integrat de deșeuri, clujenii se înghesuie să scape de lucrurile inutile care le aglomerează gospodăriile.

Deschiderea Centrului integrat de colectare selectivă a deșeurilor prin aport voluntar a trezit un interes crescut în rândul clujenilor, care se înghesuie să scape de lucrurile inutile.

POZA ZILEI. La doar câteva zile de la deschiderea Centrului integrat de deșeuri, clujenii se înghesuie să scape de lucrurile inutile care le aglomerează gospodăriile.|Foto: monitorulcj.ro

Prelucrarea separată a deșeurilor și revalorificarea acestora, în baza principiilor economiei circulare, înregsistrează un interes viu din partea clujenilor odată cu deschiderea Centrului integrat de colectare separată prin aport voluntar (CAV) din zona Platanilor.

Coloana de mașini din zona noului centru de deșeuri din Cluj reflectă importanța unei asemenea investiții: clujenii vor să scape de lucrurile inutile din gospodării.

Astfel, persoanele cu domiciliul în Cluj-Napoca pot preda gratuit în condiții controlate și cu respectarea normelor de mediu, deșeurile provenite din gospodării, care nu pot fi colectate prin sistemul obișnuit.

POZA ZILEI. La doar câteva zile de la deschiderea Centrului integrat de deșeuri, clujenii se înghesuie să scape de lucrurile inutile care le aglomerează gospodăriile.

Deșeurile pot fi predate gratuit exclusiv de persoanele fizice care au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca și au încheiat un contract cu operatorul de salubritate menajeră.

POZA ZILEI. La doar câteva zile de la deschiderea Centrului integrat de deșeuri, clujenii se înghesuie să scape de lucrurile inutile care le aglomerează gospodăriile.|Foto: monitorulcj.ro

Deșeurile sunt cântărite la intrare, iar utilizatorii primesc instrucțiuni privind zona și containerul în care trebuie să le depoziteze.

În incinta centrului sunt permise autoturismele, furgonetele și autoutilitarele cu masa totală maximă autorizată de până la 3,5 tone, precum și vehiculele cu remorcă utilizate pentru transportul deșeurilor.

Centrul a fost realizat de Primăria Cluj-Napoca în urma unei investiții de 29,6 milioane de lei, finanțate prin PNRR:

„Este important, pentru că nu mai există o scuză pentru nimeni astăzi în ceea ce privește abandonarea deșeurilor.

Orice tip de deșeuri, cu excepția deșeurilor menajere, sunt colectate gratuit de Primăre la acest centru integrat.

Sunt două condiții care trebuie respectate: domiciliul în Cluj-Napoca, adică buletinul pe Cluj, și contractul încheiat cu firma de salubritate”, a declarat primarul Emil Boc la inagurarea noului Centru de colectare selectivă a deșeurilor, eveniment la care a participat și ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Ce tipuri de deșeuri pot fi predate?

Centrul dispune de containere specializate pentru deșeuri periculoase, prese pentru textile, hârtie și plastic, containere pentru deșeuri electrice și electronice, sticlă, lemn, metal și anvelope, precum și de un container frigorific destinat animalelor mici decedate.

Noul Centru reprezintă o soluție concretă și modernă pentru predarea separată a deșeurilor care nu pot fi colectate prin sistemul obișnuit|Foto: primariaclujnapoca.ro

La centrul de pe strada Platanilor pot fi aduse:

*hârtie și carton;

*ambalaje și obiecte din plastic;

*sticlă, geamuri și oglinzi;

*obiecte din metal și lemn;

*haine, textile și încălțăminte;

*mobilier, saltele și covoare;

*echipamente electrice și electrocasnice mici și mari;

*anvelope și baterii auto;

*obiecte ceramice și obiecte sanitare;

*medicamente expirate

*deșeuri vegetale din curți și grădini;

*deșeuri rezultate din lucrări individuale de renovare sau demolare;

*recipiente cu reziduuri de vopsele, adezivi sau uleiuri;

*cadavre ale animalelor mici de casă sau de curte.

Pentru anumite categorii de deșeuri există limite zilnice și anuale. Astfel, pot fi predați maximum 2 metri cubi de deșeuri din construcții pe zi și maximum 10 metri cubi pe an pentru fiecare domiciliu. În cazul deșeurilor vegetale, limita este de un metru cub pe zi și 10 metri cubi pe an.

Cum sunt procesate deșeurile

Centrul este dotat cu instalații și echipamente pentru sortarea, mărunțirea, compactarea și valorificarea diferitelor categorii de deșeuri.

Astfel, deșeurile voluminoase, precum saltelele sau mobilierul, sunt mărunțite, separate și sortate. Materialele reciclabile sunt balotate, iar fracțiile care nu mai pot fi reciclate sunt direcționate spre valorificare energetică.

Deșeurile provenite din construcții și demolări sunt concasate și sortate, iar materialele obținute pot fi reutilizate pentru umpluturi, rambleiere, lucrări rutiere și alte aplicații tehnice.

Prin deschiderea acestui centru, Primăria Cluj-Napoca pune la dispoziția clujenilor o soluție concretă și modernă pentru predarea separată a deșeurilor care nu pot fi colectate prin sistemul obișnuit. Investiția contribuie la reducerea depozitării necontrolate, la recuperarea materialelor reciclabile și la reintroducerea acestora în circuitul economic, pentru un oraș mai curat și mai responsabil.

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