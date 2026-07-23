Alin Tișe: „PNL trebuie să oprească jaful din buzunarul românilor!”

Alin Tișe cere amânarea majorării cotei de TVA pentru locuințe în contextul blocajului de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară: „Statul, blocat de un guvern demis cu puteri amputate, este responsabil”, spune președintele Consiliului Județean Cluj.

Alin Tișe: „PNL trebuie să oprească jaful din buzunarul românilor!”| Foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, inițiatorul Platformei Liberal-Conservatoare din interiorul PNL, cere amânarea aplicării cotei de TVA de 21% pentru tranzacțiile imobiliare în urma blocajului de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), provocat de atacul cibernetic.

„Statul este responsabil și el trebuie să plătească, nu românii!”, notează liberalul clujean Alin Tișe într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Alin Tișe: „PNL trebuie să oprească jaful din buzunarul românilor!”

În urma atacului cibernetic care a afectat funcționarea platformei Agenția naționale de cadastru, statul nu poate cere cetățenilor să suporte costurile unui asemenea blocaj:

„PNL trebuie să oprească jaful din buzunarul românilor! Oamenii nu au nicio vină. Statul, blocat de un guvern demis cu puteri amputate, este responsabil!

Majorarea TVA de la 1 august la 21% trebuie amânată cu numărul de zile în care sistemul de la Cadastrul Național a fost blocat.

Sursa: Alin Tișe - Facebook

Românii, de peste o săptămână, nu pot plăti TVA și restul taxelor la OCPI – sistemul fiind blocat.

Iar apoi, din 1 august, îi pedepsim pe români, care vor plăti taxe majorate”, notează Alin Tișe în mesajul său.

De altfel, argumentul potrivit căruia amânarea majorării cotei de TVA ar pune în pericol jaloanele asumate prin PNRR este respins de președintele Consiliului Județean Cluj:

„Statul este responsabil și el trebuie să plătească, nu românii. Este o minciună faptul că se vor afecta jaloanele din PNRR.

Guvernul PNL trebuie să ia măsuri compensatorii și să oprească jaful din buzunarul românilor, al antreprenorilor, al tuturor celor care aduc plus valoare. Aceasta este măsura liberală corectă! PNL trebuie să țină cu românii”, a adăugat liberalul clujean Alin Tișe.

Blocajul sistemelor informatice ale ANCPI afectează direct finalizarea tranzacțiilor imobiliare, astfel încât cumpărătorii riscă să piardă posibilitatea de a beneficia de cota redusă de TVA de 9%, în condițiile în care aceasta ar urma să fie majorată la 21%.

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