Neluțu Varga a anunțat cine preia atribuțiile lui Iuliu Mureșan la CFR Cluj!

Iuliu Mureșan, 72 de ani, și-a înaintat miercuri dimineață demisia de la CFR Cluj, care a și fost acceptată de către patronul Neluțu Varga.

Iuliu Mureșan nu mai este președintele CFR-ului / Foto: Sergiu CRĂCIUN, redacția@monitorulcj.ro

Iuliu Mureșan, 72 de ani, și-a înaintat miercuri dimineață demisia de la CFR Cluj, care a și fost acceptată de către patronul Neluțu Varga.

Omul de afaceri n-a stat pe gânduri când a văzut că Mureșan nu vrea să mai continue la CFR și a fost de acord ca acesta să părăsească echipa. Problemele financiare ale clubului din debutul acestui sezon se pare că l-au făcut pe Mureșan să nu mai continue în Gruia.

Într-o intervenție pentru Digi Sport, Varga a dezvăluit că atribuțiile pe care le avea Iuliu Mureșan vor fi preluate de către cei rămași în club.

„Sunt mulți conducători. Nu avem nevoie. Sunt Marian Băgăcean, Ciprian Deac și Ricardo Cadu, ei conduc acest club.

Nu s-a întâmplat nimic în club. Nu am fost nici impresionat, nici șocat. Omul a obosit. La greu se văd caracterele, e simplu. La bine, toți sunt acolo. Când e puțin greu… Într-un fel mă bucur.

Nu vreau să vorbesc urât, îi urez toate cele bune domnului Mureșan. A fost simplă povestea. Am suficienți conducători, o echipă de conducere mult mai performantă. Nu are rost să mai vorbim.

Îl respect pe Iuliu și îi mulțumesc frumos pentru ceea ce a făcut. Dânsul nu a condus la CFR, a fost prietenia mea cu el”, a spus Varga.

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