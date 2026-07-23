Cluj – Florești: 6 benzi de circulație și transport public prioritizat. Emil Boc: „Începutul toamnei vine cu un transport public de calitate și eficiență în trafic”.

Lucrările de asfaltare de pe Calea Florești au fost încheiate, iar în perioada următoare vor fi aplicate marcajele rutiere. „Sunt 6 benzi de circulație, iar de la 1 septembrie Clujul va avea 3,5 km de bandă dedicată pentru transportul public”, spune primarul Emil Boc.

Cluj – Florești: 6 benzi de circulație și transport public prioritizat. Emil Boc: „Începutul toamnei vine cu un transport public de calitate și eficiență în trafic”.|Foto: Emil Boc - Facebook

Clujul crește măsurile de eficientizare a traficului rutier pe ruta Cluj-Florești, în urma investiției în infrastructura rutieră.

Lucrările de asfaltare de pe Calea Florești au fost încheiate, iar în perioada următoare vor fi aplicate marcajele rutiere|Foto: Emil Boc - Facebook

În urma relocării a peste 150 de locuri de parcare au fost create 6 benzi de circulație, din care două dedicate transportului public.

Astfel, de la începutul toamnei, Clujul va dispune de o rețea extinsă de bandă pentru mijloacele de transport în comun, bicicliști și serviciile de urgență, dar și 4 benzi de circulație pentru șoferi. În acest fel, traficul rutier din această zonă va fi eficientizat.

Cluj – Florești: 6 benzi de circulație și transport public prioritizat. Emil Boc: „Începutul toamnei vine cu un transport public de calitate și eficiență în trafic”.

După cum a anunțat edilul Emil Boc, odată cu deschiderea circulației pe drumul național Cluj–Florești, în urma extidnerii la șase benzi, Clujul va câștiga 3,5 kilometri de bandă dedicată transportului public.

„Am relocat 154 de locuri de parcare de pe Calea Florești și am crat 6 benzi de circulație, dintre care două sunt dedicate transportului public în comun, care pot fi utilizate atât de bicicliști, cât și de către ambulanțe.

Urmează să aplicăm marcajele rutiere necesare, iar din 1 septembrie, când va fi finalizat în integralitate tronsonul Florești – Cluj-Napoca, vom avea 3,5 km de bandă dedicată pentru autobuz și o ușoară descongestionare a traficului pentru a putea să îmbunătățim condițiile în zona Cluj-Florești”, a anunțat, joi, primarul Emil Boc.

Emil Boc: „Începutul toamnei vine cu un transport public de calitate și eficiență în trafic pe ruta Cluj-Florești”|Foto: Emil Boc - Facebook

De altfel, primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, a anunțat că anul viitor vor fi accesibile 3 – 4 km de bandă reversibilă în Florești, pentru transportul în comun, la care se adaugă cei 3,5 km, traseu ce va fi deschis începând cu 1 septembrie.

Prin noile măsuri aplicate în urma investiției în infrastructura rutieră și extinderea DN1 la șase benzi, Clujul va avea un transport public mai performant și mai rapid, cu impact direct în privința reducerii poluării.

De la 1 septembrie, Clujul va avea 3,5 km de bandă dedicată pentru transportul public|Foto: Emil Boc - Facebook

„Sunt cu ochii pe constructor, pentru a ne asigura că termenul de 1 septembrie va fi respectat, astfel încât începutul toamnei să ne regăsească cu un transport public de calitate și eficiență în trafic pe ruta Cluj-Florești”, a adăugat primarul Emil Boc.

Reducerea timpilor de deplasare pentru autobuze și creșterea atractivității transportului în comun este unul din scopul demersului inițiat de Primăria Cluj-Napoca în parteneriat cu Primăria Florești și Primăria Gilau.

Strategia administrațiilor locale din zona metropolitană vizează și extinderea infrastructurii dedicate transportului public. Astfel, în 2027 urmează să fie realizați cel puțin 4 kilometri de bandă dedicată reversibilă pentru autobuze în comuna Florești.

Extinderea drumului național de pe axa Cluj – Florești este parte a proiectului centurii metropolitane și a investițiilor în infrastructură realizate de Primăria Cluj-Napoca.

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