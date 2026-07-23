Doi jucători pleacă de la U-BT Cluj!

Karel Guzman (31 de ani) și Dusan Miletic (27 de ani), jucători la U-BT Cluj-Napoca până în această vară, își vor continua cariera în Israel, la Hapoel HaEmek, respectiv la Hapoel Ierusalim.

Doi jucători pleacă de la U-BT Cluj / Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

Karel Guzman (31 de ani) și Dusan Miletic (27 de ani), jucători la U-BT Cluj-Napoca până în această vară, își vor continua cariera în Israel, la Hapoel HaEmek, respectiv la Hapoel Ierusalim.

Sosit în Ardeal în vara anului 2020, Guzman a petrecut șase sezoane la Cluj-Napoca, fiind un pilon important la ascensiunea echipei pe plan european și contribuind la câștigarea a șase titluri de campion național.

El a fost unul din favoriții publicului din BTarena, remarcându-se prin numeroase acțiuni spectaculoase, în timp ce sportivul sârb a evoluat doar în stagiunea 2025-2026 pentru ardeleni.

Miletic a fost unul din cei mai buni baschetbaliști ai lui U-BT în sezonul 2025-2026, fiind singurul care a jucat toate cele 61 de meciuri. El a avut medii de 13,1 puncte, 7,7 recuperări, 2,0 pase decisive, 1,7 capace și 1,1 intercepții în Liga ABA și de 12,6 puncte, 7,5 recuperări, 2,3 pase decisive, 1,2 intercepții și 1,1 capace în EuroCup.

În acest moment, lotul lui U-BT Cluj-Napoca arată în felul următor: Otis Livingston, Malcolm Hill, Patrick Richard, Javon Bess, Bogdan Nicolescu, Jalyn McCreary, Dusan Beslac și Uros Plavsic. Campioana României mai are de transferat încă 3 jucători străini pentru a finaliza lotul.

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