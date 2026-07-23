Un nou pod construit de la zero de Consiliul Județean, inaugurat la Cluj. Radu Rațiu: „Oferă o conexiune rutieră eficientă”.

Noul pod realizat în localitatea Pâglișa, pe drumul județean DJ 161, oferă o conexiune rutieră sigură și eficientă, cu acces spre drumul național. Este al patrulea pod construit de la zero de Consiliul Județean Cluj, în urma unei investiții de peste 10 milioane de lei.

Un nou pod construit de la zero de Consiliul Județean, inaugurat la Cluj. Radu Rațiu: „Oferă o conexiune rutieră eficientă”.|Foto: Radu Rațiu - Facebook

Consiliul Județean a finalizat construirea noului pod din localitatea Pâglișa. Acesta este cel de-al patrulea pod construit de la zero de administrația județeană, cu finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și cofinanțare proprie.

Noul pod realizat în localitatea Pâglișa, pe drumul județean DJ 161, oferă o conexiune rutieră sigură și eficientă, cu acces spre drumul național|Foto: Radu Rațiu - Facebook

Noua construcție are o lungime de 34,6 metri, o parte carosabilă de 7,8 metri lățime și două trotuare de câte 1,15 metri, oferind condiții de circulație sigure.

Un nou pod construit de la zero de Consiliul Județean, inaugurat la Cluj. Radu Rațiu: „Oferă o conexiune rutieră eficientă”.

„Este vorba de un nou pod finalizat peste Valea Lonea, care face legătura între comuna Panticeu și Dăbâca, cu acces spre drumul național”, a anunțat Radu Rațiu, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj.

Investiția este de peste 10 milioane de lei, fiind realizată de la zero de Consiliul Județean Cluj.

Un nou pod construit de la zero de Consiliul Județean, inaugurat la Cluj. Radu Rațiu: „Oferă o conexiune rutieră eficientă”.|Foto: Radu Rațiu - Facebook

„Va putea fi folosit atât de mijloacele de transport de mare tonaj, cât și de utilajele agricole din această zonă a județului, care vor putea traversa în siguranță Valea Lonea.

Investiția asigură o conexiune eficientă între Cluj-Napoca, Dăbâca și Panticeu”, a adăugat vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu.

Noul pod asigură o conectivitate rutieră eficientă pe axa Cluj-Napoca – Dăbâca – Panticeu|Foto: Radu Rațiu - Facebook

Construcția noului pod a fost realizată pe același amplasament, după demolarea celui vechi.

Este al patrulea pod nou cu finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” realizat la Cluj, după edificarea altor trei poduri din localitățile Mănăstireni, Ciurila și Chiuiești.

Podul din localitatea Pâglișa, comuna Dăbâca, este vital pentru siguranța și fluidizarea traficului în zonă. Acesta asigură conectivitatea rutieră pe axa Cluj-Napoca – Dăbâca – Panticeu, fiind esențial pentru tranzitul zilnic, tranzitul rutier greu și accesul facil al localnicilor către orașele importante ale județului.

Noul pod are o lungime de 34,60 metri și o singură deschidere în lungime de 25,40 metri, construcția fiind prevăzută cu două trotuare cu o lățime de 1,15 metri și două grinzi prevăzute cu parapete direcționale, respectiv pietonale.

Valorea investiției este de 10,2 milioane de lei, din care 1,7 milioane de lei reprezintă contribuția administrației județene, iar 8,5 milioane de lei au fost asigurați prin programul „Anghel Saligny”.

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